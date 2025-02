Sci alpino, perché si disputeranno due giganti a Sestriere e quale gara verrà recuperata

Domani, venerdì 21 febbraio, si aprirà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino in Italia, a Sestriere, che prevede la disputa di due giganti e di uno slalom: al programma iniziale di gare del 22-23 febbraio, infatti, è stata aggiunta una terza gara.

Al programma originario, infatti, che prevedeva un gigante sabato 22 febbraio ed uno slalom domenica 23, è stato poi aggiunto il recupero di uno dei due giganti non disputati a Tremblant, in Canada: la tappa nordamericana prevedeva due gare il 7 ed 8 dicembre ed è stata interamente cancellata.

A Sestriere verrà recuperata la gara non disputata il 7 dicembre, mentre non ha ancora trovato una collocazione in calendario il gigante dell’8 dicembre. Resta ancora da recuperare anche il superG femminile di St. Moritz, in Svizzera, non disputato il 22 dicembre.