Sci alpino, il duello tra Brignone e Gut-Behrami riparte dal Sestriere. E ci sono due giganti…

Dopo le due settimane dedicate ai Mondiali, la Coppa del Mondo femminile ritorna e lo fa con un triplice appuntamento in Italia. Al Sestriere, infatti, sono in programma due giganti ed uno slalom. La località italiana recupera, dunque, una delle gare cancellate a Tremblant e sarà il luogo dove riprende anche il duello a distanza tra Federica Brignone e Lara Gut-Behrami.

La valdostana si presenta alla gara di casa con un vantaggio di 70 punti nei confronti dell’elvetica e sicuramente con la possibilità di ampliare il divario. I due giganti sono decisamente una grande occasione per Federica, uscita decisamente meglio di Gut-Behrami dal Mondiale. La rassegna iridata ha portato all’azzurra l’argento in superG e soprattutto l’atteso oro proprio in gigante, al termine di una prestazione fenomenale da parte di Brignone, che ha dominato sia la prima sia la seconda manche.

Brignone vanta anche una vittoria al Sestriere nel 2020 a pari merito con Petra Vlhova, mentre Gut-Behrami ha come miglior risultato solamente un terzo posto nel 2016. I due giganti in programma possono essere molto importanti in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, con le due avversarie che sanno di non potersi concedere errori in questo finale di stagione.

Attesa per Brignone e Gut-Behrami, ma tra le porte larghe fari puntati ovviamente anche sulla neozelandese Alice Robinson, fresca dell’argento iridato, e sulla svedese Sara Hector, anche perchè sono loro ad occupare le prime due posizioni nella classifica di specialità, separate solamente da quattro punti. Brignone deve recuperare 100 punti a Robinson a causa anche delle tre uscite stagionali e dunque è assolutamente obbligata a battere nuovamente la neozelandese anche davanti ai tifosi italiani.

Nei due giganti del Sestriere saranno presenti anche Sofia Goggia e Marta Bassino. La bergamasca vuole dimenticare in fretta un Mondiale che non le ha dato i risultati sperati, soprattutto nella velocità; mentre la piemontese prova ad uscire dalla profondissima crisi in cui è caduta su una pista che in passato l’ha vista anche trionfare (nell’ultimo gigante disputato nel 2022).

Mikaela Shiffrin non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza anche in gigante in questa tre giorni. L’americana ha preferito fare solo lo slalom ai Mondiali, non sentendosi ancora sicura di prendere parte anche alla gara tra le porte larghe. Da capire come si comporterà l’americana che invece sicuramente sarà al cancelletto di partenza tra i rapid gates, con l’obiettivo di provare a tornare alla vittoria, anche se ovviamente la concorrenza è elevata.

Sicuramente Camille Rast e Wendy Holdener sono uscite dal Mondiale con il sorriso, mentre la grande delusa Zrinka Ljutic vuole subito ributtarsi nella Coppa del Mondo per dimenticare Saalbach. La croata deve inseguire nella classifica di specialità proprio Rast, avendo un ritardo di 41 punti e vuole assolutamente ridurre il distacco dall’elvetica già da questa italiana.

Saranno addirittura nove le azzurre che prenderanno parte allo slalom di domenica: Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Vera Tschurtschentahler, Lucrezia Lorenzi ed Alice Pazzaglia. L’obiettivo è sempre quello di portare il maggior numero di atlete in seconda manche, visto che praticamente tutte partiranno con un pettorale oltre il 30.