Riparte la Coppa del Mondo di sci alpino: sarà un lungo duello tra Brignone e Gut-Behrami, finali in primavera!

Dopo un Mondiale esaltante con la medaglia d’oro in gigante e quella d’argento in superG, Federica Brignone non ha assolutamente messo fine alla stagione ed ora per lei parte la caccia alla Coppa del Mondo. Per la valdostana c’è davvero la grande possibilità per rendere semplicemente indimenticabile questa stagione.

L’obiettivo è soprattutto uno ed è ben fissato per Federica, la vittoria della Coppa del Mondo. Sarebbe la seconda della carriera per Brignone, che ha già conquistato la sfera di cristallo nel 2020. Quella di quest’anno, però, potrebbe avere un sapore diverso anche perchè quella passata era arrivata poco prima del pandemia per il Covid-19, con tante gare cancellate e forse anche un po’ troppo poco celebrata.

Da questa settimana fino alla fine di marzo comincerà una lotta apertissima tra Brignone e Lara Gut-Behrami. L’azzurra è in testa alla classifica con un vantaggio 70 punti nei confronti dell’elvetica (799 punti contro 729). In paUna battaglia che comincerà già dal fine settimana al Sestriere, con in programma due giganti e con Federica che ha davvero la grande opportunità di guadagnare punti sulla rivale davanti ai suoi tifosi.

In programma ci sono ancora quattro discese, tre superG e quattro giganti, non contando gli slalom visto che sia Brignone sia Gut-Behrami non prendono parte agli eventi tra i rapid gates. Sicuramente Federica esce meglio della rivale da questi Mondiali, con l’elvetica che ha fallito tutte le sue gare, conquistando una medaglia solo grazie alla clamorosa rimonta di Wendy Holdener nello slalom della combinata.

Già i due giganti del Sestriere potranno dare un’indicazione davvero molto importante. L’obiettivo di Brignone è sfruttare la scia di Saalbach e allungare sulla rivale, considerando che senza le tre cadute proprio in gigante la questione poteva quasi già essere chiusa o molto ben avviata in favore dell’azzurra.