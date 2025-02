Scherma, super Italia a Barcellona: le azzurre della spada vincono la gara a squadre in Coppa del Mondo

Si conclude in bellezza la quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina spada femminile, andata in scena questo fine settimana in Spagna, precisamente sulla pedana di Barcellona. Dopo i terzi posti di Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis, l’Italia ha vinto con merito la gara a squadre, superando in finale la compagine cinese. Il successo certifica la grande competitività della formazione tricolore, anche con un team considerato sperimentale.

Sì perché a compiere l’impresa sono state Federica Isola, Sara Maria Kowalcyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi, tutte artefici fin da subito di una prestazione superlativa. Agli ottavi le nostre ragazze hanno infatti regolato le padrone di casa iberiche, imponendosi per 45-39. Ottima anche la performance dei quarti di finale, dove hanno battuto per 42-38 un team fastidioso come quello ungherese.

Poi, in semifinale, è arrivata invece la grande sfida con la Francia, terminata per 45-37 in un assalto condotto con grande attenzione da parte di tutte le schermitrici. Copione ripetutosi poi nell’ultimo atto contro la Cina, sconfitta sempre con il risultato di 45-37 al termine di una sfida in cui le azzurre hanno dimostrato più cinismo nei momenti più delicati.

Va dunque in archivio nel migliore dei modi il quarto appuntamento della rassegna itinerante. Ricordiamo che dodici mesi fa, sempre sulla pedana catalana, le ragazze della spada trionfarono nella stessa prova del Grand Prix, dando inizio ad una cavalcata terminata con il fantastico oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.