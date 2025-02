Scherma, gli spadisti italiani subito fuori nella prova a squadre di Heidenheim. Vince il Giappone

Si chiude senza ulteriori gioie la trasferta della spedizione azzurra impegnata questo fine settimana in quel di Heidenheim, città della Germania che ha ospitato la quarta tappa valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada maschile. Dopo lo splendido trionfo di Davide Di Veroli, l’Italia non ha saputo ripetersi in occasione della prova a squadre, dove si è dovuto accontentare solo del diciassettesimo posto a causa di un’eliminazione arrivata nel tabellone da 32.

Il quartetto tricolore formato da Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e appunto Davide Di Veroli nello specifico è stato sconfitto 45-51 dalla Slovacchia in un assalto molto combattuto, in cui a fare la differenza sono stati il vìs-a-vìs tra Matej Knepp e Valerio Cuomo e quello tra Lukas Jakub Johanides e Giulio Gaetani, entrambi finiti con il parziale di 5-2.

La compagine azzurra ha poi cercato in tutti i modi di ripristinare gli equilibri, non trovando però mai lo strappo incisivo per agguantare e superare gli avversari, poi eliminati nel turno successivo da Israele per 45-31.

La gara è stata vinta dal Giappone che, nell’ultimo atto, ha dominato la sfida proprio contro Israele imponendosi 43-33.