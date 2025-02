Scherma, Rossella Fiamingo torna sul podio in Coppa del Mondo a Barcellona. Novità Paulis!

Ad un passo dalla finale. Arrivano due terzi posti per l’Italia da Barcellona, città catalana che sta ospitando questo weekend il quarto appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, disciplina spada femminile. Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis si sono infatti fermate in semifinale, al termine di un ottimo percorso che purtroppo non si è concretizzato in un ultimo atto a tinte tricolore.

Due atlete, due strade differenti. La veterana siciliana ha infatti incasellato il decimo podio in una tappa della rassegna itinerante, mentre per la ventunenne si tratta della seconda top 3 consecutiva dopo l’ottimo piazzamento sul gradino più basso di Doha.

Il cammino di Fiamingo è cominciato con la vittoria per 15-9 ai danni della polacca Klughardt, incontro che ha preceduto il davvero avvincente turno successivo, in cui la spadista ha avuto la meglio sulla competitiva francese Diane Von Kerssenbrock all’ultima stoccata, chiudendo i giochi per 14-13. Arrivata agli ottavi la plurimedagliata olimpica è passata di diritto sulla cinese Yuexin Chi a causa della migliore posizione nel ranking dopo che entrambe le schermitrici erano state sanzionate per non combattività (4-4 al momento dello stop). Poi, ai quarti, è arrivata invece una splendida vittoria contro un’altra transalpina, Eloise Vanryssel, per 13-10. In semifinale però la catanese è stata fermata dalla sudcoreana Se-Ra Song, capace di imporsi per 15-10.

La giornata di Paulis è stata contrassegnata invece dalla vittoria nel derby inaugurale con Alice Clerici, regolata per 15-9, incontro che poi portato l’atleta a confrontarsi con successo sull’estone Irina Embrich, anche in questo caso battuta di un punto, come attesta il risultato di 10-9. Dopo essere approdata nel tabellone delle migliori sedici, Lucrezia ha battuto la rivale di Hong Kong Kaylin Sin Yan Hsieh per 12-10 e, ai quarti, l’estone Katrina Lewis per 14-13. Difficilissima poi la semifinale, dove si è ritrovata al cospetto di Ester Muhari, brava a dettare il ritmo sconfiggendo l’azzurra per 15-7 per poi dominare anche l’assalto più importante trionfando al cospetto di Song per 15-9.

Due azzurre hanno poi centrato la top 20, ovvero Alberta Santuccio (diciottesima) e Giulia Rizzi (diciannovesima), Ventiduesima posizione invece per Federica Isola, trentesima per Gaia Caforio, trentacinquesima per Carola Maccagno, quarantatreesima per Alessandra Bozza, quarantacinquesima per Alice Clerici e cinquantottesima per Roberta Marzani.

Domani, domenica 9 febbraio, l’Italia salirà in pedana per la prova a squadre. Il quartetto sarà composto da Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi.