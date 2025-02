Scherma, Davide Di Veroli trionfa ad Heidenheim. Primo successo in Coppa del Mondo per lo spadista

Si tinge d’azzurro la pedana di Heidenheim, città tedesca che ospita questo fine settimana la quarta tappa del circuito valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di scherma, specialità spada maschile. Davide Di Veroli ha infatti vinto per la prima volta un appuntamento della competizione itinerante, rendendosi artefice di un cammino straordinario. Un trionfo speciale per lui, che proprio nella stessa località teutonica sei anni fa conquistò il primo piazzamento in top 3 della carriera.

Ottima prova della continuità per il vicecampione del mondo (nonché oro continentale del 2023), che già fu secondo a Doha. Il percorso è cominciato con una vittoria, nettissima, sullo statunitense Lioznyansky, certificata dal punteggio di 15-4. Una volta approdato nel tabellone da 32 Davide ha quindi regolato di misura l’ungherese Bakos (12-11), prima di imporsi agli ottavi per 15-13 sull’israeliano Cohen.

Una volta dentro i primi otto, l’atleta delle Fiamme Oro si è assicurato il podio rifilando un 15-9 allo svizzero Fuhrimann. Poi, in semifinale, il successo di personalità sull’ucraino Stankevych, preludio di un ultimo atto combattutissimo, in cui l’azzurro ha superato l’ungherese Andrasfi all’ultima stoccata (14-13), facendo esplodere di gioia i connazionali presenti.

Benissimo poi Gianpaolo Buzzacchino, fermato solo ai quarti dall’egiziano Elsayed per 15-6. Quindicesimo invece Luca Diliberto, out agli ottavi arrendendosi al giapponese Kano. Diciannovesima piazza infine per Enrico Piatti, cinquantacinquesima per Matteo Galassi. Domani, sabato 8 febbraio, l’Italia affronterà la prova a squadre. In pedana Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini per chiudere in bellezza.