Scherma: Italia da urlo nell’asse Heidenheim-Barcellona-Torino. E il bello deve ancora venire

Un weekend da incorniciare per l’Italia della scherma. Da Heidenheim a Barcellona passando per Torino la compagine tricolore ha inanellato una serie di successi oltremodo significativi, gettando le basi di un percorso che ci porterà tra quattro anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L’apoteosi è arrivata proprio nel nostro Paese, al Grand Prix Trofeo Inalpi, competizione in cui fiorettisti hanno scritto una pagina di storia indelebile, firmando il trionfo con Martina Favaretto in campo femminile e con Tommaso Marini in campo maschile. Due piazzamenti al vertice a cui si somma anche il doppio bronzo di Arianna Errigo ed Arianna Cristino.

Eroica in tal senso la prestazione di Favaretto, schermitrice che ha regalato all’Italia la vittoria nel capoluogo piemontese a sei anni di distanza dall’ultima volta, quando a trionfare fu Alice Volpi. La nativa di Camposampiero ha festeggiato il sesto successo personale con una rimonta dai contorni eccezionali, imponendosi sulla canadese Eleanor Harvey per 15-9 dopo che si era trovata sotto per 2-9.

Più facile la gara di Marino, in grande spolvero sul ceco Alexander Choupenitch con un perentorio 15-6. Anche qui la statistica è importante: era infatti addirittura dal 2016 che un italiano non saliva sul gradino più alto nella prova di casa. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un grande quadriennio.

Importanti segnali di continuità tra novità e certezze invece nella spada, disciplina che si è dislocata in due città diverse, Heidenheim e Barcellona, per la quarta tappa della Coppa del Mondo. Nel tabellone maschile abbiamo assistito all’affermazione di Davide Di Veroli, per la prima volta in carriera al primo posto nella competizione itinerante proprio a poche settimane dal terzo posto conquistato alla prova di Doha. Ad oggi il conto dei piazzamenti in top 3 è di quattro, ma ci sono ampie chance che il bottino aumenti da qui fino alla fine della stagione.

Curioso rilevare come l’azzurro abbia raggiunto l’obiettivo proprio nella stessa pedana con cui ottenne il primo argento in Coppa del Mondo, fattore che determina un ottimo feeling con la città teutonica. È opportuno tuttavia rimarcare anche la straordinaria prestazione dell’atleta, davvero impattante in ogni assalto e capace di superare un avversario fastidioso come l’ungherese Andrasfi all’ultima stoccata dell’atto conclusivo.

Una situazione speculare a quella di una sempre più in crescita Lucrezia Paulis, anche lei nuovamente sul podio dopo il gradino più basso strappato in Qatar, cedendo il passo alla sola Muhari, poi vincitrice della gara. Ma ciò che colpisce è il livello di combattimento espresso, anche al cospetto di avversarie sulla carta con delle qualità ed esperienza superiori. Ma la classe non è acqua.

Sensazioni differenti, ma medesima gioia per la leggenda Rossella Fiamingo, terza dopo aver abbandonato la possibilità di strappare il pass per la finale a causa della sconfitta con la sudcoreana Song. L’entusiasmo della siciliana, malgrado sei podi in Coppa del Mondo, otto medaglie iridate e tre olimpiche, è rimasto immutato. Questo si riflette ad ogni assalto, anche dopo una vita in pedana.

A tutti questi sorrisi si aggiunge la grande aria da ricambio generazionale palesatasi nella gigantesca vittoria nella gara a squadre, arrivata con la formazione “sperimentale “composta da Giulia Rizzi, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani che certifica l’enorme competitività dell’Italia femminile nella specialità. Ma siamo solo all’inizio del percorso. Il bello deve ancora venire.