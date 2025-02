Favaretto si prende Torino! Fantastica rimonta in finale, sul podio anche Errigo e Cristino

Con un’epica rimonta Martina Favaretto conquista il Grand Prix di Torino. Impresa sensazionale della fiorettista veneta, che trionfa nel Trofeo Inalpi 2025 andando a battere in finale la canadese Eleanor Harvey per 15-12. L’azzurra si era trovata sotto per 9-2, ma è riuscita clamorosamente a rimontare la nordamericana, centrando la sua seconda vittoria della carriera nel circuito Grand Prix dopo quella dell’anno scorso a Shanghai.

Emozioni fortissime anche in semifinale per Favaretto, che è riuscita a battere un’eccezionale Anna Cristino nel derby azzurro all’ultima stoccata. Una sfida bellissima e che ha premiato la veneta con il punteggio di 15-14 dopo un assalto tiratissimo. Il podio vede tantissima Italia presente, visto che sul gradino più basso non c’è solo Anna Cristino, ma anche Arianna Errigo, battuta nell’altra semifinale da Harvey per 15-12.

Poteva esserci un clamoroso poker azzurro, ma Harvey ha messo fine al cammino di Irene Bertini nei quarti di finale, con la canadese che si è imposta per 15-8. Sempre nei quarti di finale è stata battuta Francesca Palumbo, che ha perso il derby italiano con Errigo con il punteggio di 15-6.

Un risultato comunque eccezionale per la squadra azzurra, visto che negli ottavi erano arrivate anche Martina Sinigalia e Carlotta Ferrari, sconfitte rispettivamente dalla cinese Chen Qingyuan (15-10) e dalla tedesca Anne Kleibrink (15-7).

L’ultima stoccata fatale in semifinale ed invece di gioia per Anna Cristino che nei sedicesimi di finale ha saputo battere la campionessa olimpica Lee Kiefer per 15-14. Sempre in questo turno c’era stato il derby azzurro tra Lucrezia Sinigalia e Serena Rossini, con la vittoria della prima per 15-9.

Il Grand Prix di Torino segnava anche il ritorno in pedana di Alice Volpi, ma il rientro della toscana è durato un solo assalto. Volpi è stata battuta anche lei da Sinigalia per 15-8 nell’ennesima sfida tutta italiana di questa giornata.