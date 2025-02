Tommaso Marini è tornato! Favoloso trionfo nel Grand Prix di Torino

Apoteosi azzurra al Trofeo Inalpi 2025. Dopo la vittoria di Martina Favaretto nella gara femminile, arriva anche quella di Tommaso Marini nel Grand Prix di Torino, cogliendo il secondo successo della carriera nel circuito internazionale. Il fiorettista marchigiana torna sul gradino più alto del podio un anno dopo la vittoria a Parigi, battendo in finale il ceco Alexander Choupenitch con un perentorio 15-6 in un assalto dominato dall’azzurro.

Un cammino eccezionale quello di Marini nella fase finale. Negli ottavi il marchigiano ha sconfitto per 15-8 il russo Anton Borodachev, poi nei quarti il 15-9 all’americano Nick Itkin e alla fine un altro perentorio 15-8 in semifinale allo spagnolo Carlos Llavador. Sul podio ci sale anche l’egiziano Abdelrahman Tolba, che ha perso nell’altra semifinale contro Choupenitch per 15-6.

Proprio Tolba aveva messo fine al cammino di Davide Filippi, arrivato fino ai piedi del podio. L’azzurro è stato sconfitto nei quarti di finale dal fiorettista africano per 15-12. Solo due gli azzurri ai quarti, mentre sono stati tre quelli agli ottavi, visto che Lorenzo Nista si è arreso proprio a Choupenitch per 15-13.

Eliminazione ai sedicesimi per Alessio Foconi (13-15 con il russo Borodachev), Damiano Di Veroli (13-15 nel derby azzurro con Marini), Filippo Macchi (13-15 con il francese Loisel), Francesco Pio Iandolo (9-15 con l’egiziano Hamza), Guillaume Bianchi (7-15 nel sfida italiana con Filippi) ed Edoardo Luperi, quest’ultimo battuto all’ultima stoccata dal campione olimpico Cheung Ka Long.