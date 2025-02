Scherma: i convocati dell’Italia. Spada fra Heidenheim e Barcellona, fioretto a Torino

Per l’Italia della scherma sta per iniziare una settimana decisiva. Fra spada e fioretto infatti, gli schermidori azzurri saranno impegnati in appuntamenti importantissimi della Coppa del Mondo del Grand Prix.

La CdM riguarderà – al maschile e al femminile – le tappe della spada, che si terranno rispettivamente a Heidenheim (Germania) e a Barcellona (Spagna), mentre il GP “Trofeo Inalpi” vedrà di scena unitamente uomini e donne in quel di Torino.

Spada

Sono ben 24 gli atleti selezionati: 12 uomini e 12 donne. Fra loro spiccano: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Rossella Fiamingo, Federica Isola, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati.

Coppa del Mondo di spada maschile – Heidenheim, 6-8 febbraio 2025

Gara individuale: Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi, Simone Mencarelli

Gara a squadre: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini

Responsabile d’arma: Dario Chiadò



Coppa del Mondo di spada femminile – Barcellona, 7-9 febbraio 2025 Gara individuale: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Carola Maccagno

Gara a squadre: Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Giulia Rizzi

Staff tecnico: Roberto Cirillo, Daniele Pantoni, Alfredo Rota



Fioretto

Saranno ben 40 gli atleti presenti per la competizione piemontese: 20 donne e 20 uomini. Fra loro spiccano: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, oltre a Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini. Di seguito il maxi-elenco dei convocati.

Grand Prix di fioretto femminile e maschile “Trofeo Inalpi” – Torino, 7-9 febbraio 2025

Azzurre gara femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini, Alice Volpi, Giulia Amore, Martina Batini, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini, Martina Sinigalia

Azzurri gara maschile: Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Raian Adoul, Mattia De Cristofaro, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Giuseppe Franzoni, Federico Greganti, Matteo Iacomoni, Francesco Pio Iandolo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Martini, Matteo Panazzolo, Federico Pistorio, Damiano Rosatelli

Responsabile d’arma: Stefano Cerioni