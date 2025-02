Scandicci-Milano oggi in tv, Coppa Italia volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

Si disputa domani e domenica all’Unipol Arena di Bologna la final four di Coppa Italia femminile di volley e definire incerta la seconda semifinale è poco per far capire quanto si equivalgano la Numia Milano e la Savino del Bene Scandicci, che si daranno battaglia per conquistare un posto nella finale di domenica, a partire dalle 18.00. In campionato c’è stato appena il sorpasso al secondo posto con Milano che ha scavalcato Scandicci dopo una lunga rincorsa. Le due squadre, che non hanno mai vinto la Coppa Italia prima d’ora, arrivano a questa finale con stati d’animo opposti.

Da una parte c’è una Numia Milano baldanzosa che spera di aver definitivamente superato una prima parte di stagione oggettivamente complicata, caratterizzata dalle tante assenze, Paola Egonu ed Elena Pietrini su tutte. Lavarini è riuscito a limitare i danni con una squadra senza troppi ricambi e dunque ha dovuto fare di necessità virtù. Una volta recuperati tutti gli effettivi, che hanno raggiunto la condizione, e inserito un rinforzo importante, soprattutto per la qualità dell’allenamento, come Smrek, le milanesi sono salite di tono e ora hanno una striscia di vittorie aperta che è arrivata a quota nove, con il successo nell’andata dei play-off di Champions, ottenuto mercoledì scorso sul campo dello Schwerin. Dall’altra parte c’è una Savino del Bene Scandicci che non si può certo dire sia in crisi: ha conquistato il primo posto nel girone di Champions, fino a una settimana fa viaggiava al secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano, ma domenica scorsa è incappata in una brutta sconfitta casalinga contro il Vallefoglia. Possibile che Gaspari abbia sacrificato (non del tutto volontariamente) quel match ad una preparazione specifica per quella che spera possa essere una due giorni bolognese, ma i problemi in ricezione delle toscane non riguardano certo la preparazione alla Coppa Italia e potrebbero essere un problema da qui in poi.

Di sicuro, in casa toscana, il morale è un po’ meno alle stelle di qualche settimana fa, ma Scandicci ha abituato ad alzare l’asticella anche nel corso di un match e dunque mai dire mai. Da una parte Lavarini schiererà Orro in regia, Egonu opposta, le bande Sylla e Daalderop, i centrali Heyrman e Kurtagic con Fukudome libero. Scandicci risponderà con Ognjenovic in regia, Antropova opposta, le bande Mingardi e Herbots, e le centrali Carol e Nwakalor con Castillo libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Numia Milano-Savino del Bene Scandicci, semifinale della Coppa Italia 2025 di volley maschile, in programma alla Unipol Arena di Bologna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Raisport, in diretta streaming su Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCImilano, SEMIFINALE FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE

Sabato 8 gennaio 2025

Ore 18.00 Semifinale Coppa Italia volley femminile 2025: Numia Milano vs Savino del Bene Scandicci – Diretta tv su Raisport

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.