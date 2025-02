Volley femminile, Roma cede al tie-break col Potsdam: serve la rimonta per la finale di Challenge Cup

Roma è stata sconfitta dal Potsdam per 3-2 (25-21; 21-25; 19-25; 25-15; 15-9) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le capitoline, che in campionato sono in piena lotta per non retrocedere in Serie A2, saranno chiamate alla grande rimonta nella partita di ritorno che si disputerà tra un paio di settimane nella Città Eterna: la formazione italiana dovrà vincere per 3-0 o 3-1 per qualificarsi all’atto conclusivo, in caso di successo al tie-break si giocherà il golden set.

Roma, alla sua prima apparizione continentale in questo nuovo ciclo agonistico, spera di poter lottare per il trofeo in una possibile finale tutta italiana, visto che dall’altra parte del tabellone Chieri ha superato il Galatasaray Istanbul per 3-1 in terra turca. Le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini hanno reagito dopo aver perso il primo set e si sono issate sul 2-1, ma a quel punto la formazione teutonica guidata da coach Riccardo Boieri ha ribaltato la situazione dominando la quarta frazione e il tie-break.

A Roma non sono bastate Wilma Salas Rosell (19 punti), Anna Enioola Adelusi (17 punti) subentrata a Gabriela Orvosova dopo il secondo set, Michela Ciarrocchi (14). In doppia cifra anche Giulia Melli (11 punti, 3 muri), 8 marcature per Marie Schoelzel. A trascinare il Potsdam sono state Danielle Harbin (20), Eleanor Holthaus (17) e Anna Koulberg (17).