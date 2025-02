Volley femminile, Milano strapazza lo Schwerin e avvicina i quarti di Champions League

Milano ha travolto lo Schwerin con un secco 3-0 (25-14; 25-23; 25-16) nel playoff d’andata della Champions League di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa si sono imposte di forza nella tana della compagine tedesca, rispettando il pronostico della vigilia e ipotecando la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. Le ragazze di coach Stefano Lavarini saranno chiamate a conquistare almeno due set nel match di ritorno in programma tra un paio di settimane all’Allianz Cloud per superare il turno e regalarsi l’incrocio con l’Eczacibasi Istanbul.

La formazione meneghina, che nella fase a gironi aveva chiuso al secondo posto nel proprio raggruppamento alle spalle delle turche del VakifBank Istanbul (battute per 3-1 nell’incontro di ritorno disputato tra le mura amiche), ha dominato il primo e il terzo set scappando via nelle battute iniziali, mentre nella seconda frazione ha avuto un momento di incertezza a metà parziale e si è trovata sotto per 15-18, riuscendo però a recuperare e a imporsi nel rush finale

A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Paola Egonu (17 punti, 48% in fase offensiva, 3 ace) e la schiacciatrice Nika Daalderop (10 punti, 47% in attacco), affiancata di banda da Myriam Sylla (8 punti, 37% in fase offensiva e 32% in ricezione). Ottima regia di Alessia Orro (4 punti), che si è appoggiata anche alle centrali Hena Kurtagis e Laura Heyrman (6 punti a testa). A riposo la centrale Anna Danesi, c’è stato spazio per il martello Elena Pietrini (2 punti). Tra le fila dello Schwerin le migliori sono state Elles Dambrink (11) e Leana Grozer (7).