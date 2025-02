Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi, bentornato! Il giapponese vince a Sapporo, buona giornata per Alex Insam

Il ritorno del Concorde. Si potrebbe intitolare così il libro legato alla giornata di oggi a Sapporo, in Giappone, dove Ryoyu Kobayashi torna a fare quello che sa fare, cioè vincere, e vincere per ampio distacco nei confronti dell’intera concorrenza. Un HS toccato, l’altro sfiorato, lo stile che è quello dei giorni migliori, ed ecco che arriva così una quota 286.4 punti che tutto dice circa la giornata di un uomo che per la settima stagione di fila vince almeno una gara di Coppa del Mondo.

Seconda posizione per l’austriaco Jan Hoerl, che paga quasi venti punti e riesce a tenere il podio con 266.7 in una lotta di misura strettissima: per lui secondo salto con vento nullo trovato, e tanto quello quanto i 137.5 metri gli bastano per superare sia lo sloveno Domen Prevc, distante mezzo punto, che il connazionale Daniel Tschofenig, a sei decimi (ma, per la sua Coppa del Mondo, è un gran bene). Completa la top 5 il norvegese Marius Lindvik a 264.7.

Ancora Austria, nella quota d’esperienza, in sesta posizione con i 260 punti di Stefan Kraft che risale dalla nona; settimo, da quinto che era, il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal con 251.6 davanti all’ultimo degli austriaci in top ten, Manuel Fettner, a 247.9. Completano il novero dei primi dieci i giapponesi Ren Nikaido e Naoki Nakamura, a 242.4 e 241.8.

Per l’Italia buonissima performance di Alex Insam, che trova giovamento soprattutto nel secondo salto con 128 metri e 125.4 punti, ed è 15° a 231.2, e non 14° solo per via della clamorosa rimonta di Johann Andre Forfang, che dopo aver bucato il primo salto gli resta appena avanti con un gran secondo tentativo.