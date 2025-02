Salto con gli sci, Nika Prevc impressiona in qualificazione a Ljubno. Italia sugli scudi con Lara Malsiner e Ambrosi

Nika Prevc mette subito le cose in chiaro e, dopo essersi imposta in entrambe le serie ufficiali di training, domina anche le qualificazioni per la prima delle due gare individuali previste questo weekend sul trampolino piccolo HS94 di Ljubno in occasione dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di salto con gli sci.

La padrona di casa slovena, leader della classifica generale (con 201 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice) e detentrice della Sfera di Cristallo, ha realizzato la miglior misura della qualificazione con 95 metri saltando da stanga 14 (due gate più in basso rispetto a quasi tutte le altre) e rifilando distacchi abissali al resto della concorrenza, in relazione alle piccole dimensioni dell’impianto di Ljubno.

Prevc ha preceduto di 10.5 punti la tedesca Katharina Schmid, l’unica a limitare i danni atterrando a quota 94.5 metri con forte vento frontale e da stanga 15, mentre la terza in classifica paga un gap superiore alle venti lunghezze. Per la precisione sono 23.5 i punti di distacco accumulati dalla teutonica Selina Freitag (89.5 metri da stanga 16), che apre un folto gruppo composto da tante atlete abbastanza ravvicinate.

Giornata positiva sul fronte italiano, con una brillante Lara Malsiner competitiva sin dai salti di allenamento e capace di inserirsi in qualificazione a ridosso della top10 in undicesima piazza a 35.1 punti dalla testa. Supera agevolmente il taglio anche una positiva Martina Ambrosi, 23ma, mentre Jessica Malsiner è la prima delle escluse al 41° posto.