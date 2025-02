Salto con gli sci, cifre e fatti maschili Coppa del Mondo Sapporo 2025. L’Okurayama promette spettacolo sensazionale

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci prosegue il proprio “giro del globo terrestre”. Dopo aver lasciato l’Europa e aver fatto tappa in Nord America, il massimo circuito continua a spostarsi verso Ovest. Lo fa in maniera talmente marcata da approdare nell’Estremo Oriente, poiché si sorvola l’Oceano Pacifico e si atterra in Giappone.

Nell’imminente fine settimana si gareggia a Sapporo, la vera e propria “Grande classica asiatica“. Il capoluogo dell’Hokkaido ha difatti organizzato la bellezza di 82 gare individuali di primo livello. Solamente Oberstdorf e Planica possono vantarne di più. Peraltro, l’Ōkurayama, ovvero il trampolino grande della città nipponica, ha ospitato 65 delle suddette 82 prove.

Va rimarcato come quella del 15-16 febbraio sia l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Trondheim, che per gli uomini cominceranno il 1° marzo. Si vuole, evidentemente, lasciare spazio di recupero dopo la lunghissima doppia trasferta intercontinetale.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°14

Luogo: Sapporo (Giappone)

Impianto: Ōkurayama (HS134)

Competizioni ospitate: 65 [Large Hill]

Prima gara: 11 febbraio 1972 {Olimpiadi}

Prima gara: 12 gennaio 1980 {Coppa del Mondo}

Ultima gara: 18 febbraio 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 – PREVC Peter (SLO)

2015 – KOUDELKA Roman (CZE)

2016 – PREVC Peter (SLO)

2016 – FANNEMEL Anders (NOR)

2017 – PREVC Peter (SLO) {Ex aequo}

2017 – KOT Maciej (POL) {Ex aequo}

2017 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2020 – SATO Yukiya (JPN)

2020 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2024 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – PREVC Domen (SLO)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 (5-2-2) – KRAFT Stefan [AUT]

7 (2-2-3) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

5 (1-3-1) – STOCH Kamil [POL]

5 (0-2-3) – KASAI Noriaki [JPN]

3 (0-2-1) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (2-0-0) – AMMANN Simon [SUI]

2 (1-1-0) – PREVC Domen [SLO]

2 (1-0-1) – KOUDELKA Roman [CZE]

2 (0-1-1) – KUBACKI Dawid [POL]

2 (0-1-1) – WELLINGER Andreas [GER]

1 (1-0-0) – KOT Maciej [POL]

1 (1-0-0) – SATO Yukiya [JPN]

1 (0-1-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (0-1-0) – ZAJC Timi [SLO]

1 (0-1-0) – LEYHE Stephan [GER]

1 (0-0-1) – JOHANSSON Robert [NOR]

1 (0-0-1) – EISENBICHLER Markus [GER]

1 (0-0-1) – SUNDAL Kristoffer Eriksen [NOR]

PODI DIVISI PER NAZIONE

45 (18-12-15) – AUSTRIA

34 (11-8-15) – GIAPPONE

28 (8-10-10) – NORVEGIA

24 (3-12-9) – FINLANDIA

20 (8-6-6) – GERMANIA [All-Inclusive]

19 (7-7-5) – SLOVENIA [All-Inclusive]

12 (5-4-3) – POLONIA

6 (3-1-2) – CECHIA [All-Inclusive]

4 (2-2-0) – SVIZZERA

2 (1-0-1) – SVEZIA

1 (1-0-0) – FRANCIA

1 (0-1-0) – CANADA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 5 su 5

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 21° il 20 gennaio 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 4 su 5

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 20° il 18 febbraio 2024

CECON Francesco

Qualificazioni superate 2 su 5

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 37° il 21 gennaio 2023

CAMPREGHER Andrea

Qualificazioni superate 0 su 2