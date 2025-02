Ranking WTA (10 febbraio 2025): Jasmine Paolini sempre n.4 del mondo, Bronzetti in ascesa

Qualche piccolo scostamento c’è rispetto all’ultima settimana nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre le fila, dovendosi guardare le spalle da una Iga Swiatek desiderosa di tornare sul trono, tenuto conto dell’esiguo distacco dalla leader. Più distanziata l’americana Coco Gauff (n-3).

Jasmine Paolini è sempre n.4 del ranking, ma la toscana dovrà prepararsi ad affrontare delle “cambiali” piuttosto salate. La prestazione nel prossimo torneo di Doha, a questo proposito, sarà importante anche per definire meglio la situazione in graduatoria della giocatrice tricolore. Chiaramente, la tennista allenata da Renzo Furlan proverà a fare il meglio possibile. L’aggiornamento della classifica, nelle posizioni nobili, riguarda il ritorno in top-5 di Jessica Pegula e il guadagno di un posto di Madison Keys (n.6), per le scadenze di Elena Rybakina, n.7 da questo lunedì.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 10 febbraio 2025

1. Aryna Sabalenka 8956

2. Iga Swiatek 8770

3. Coco Gauff 6538

4. Jasmine Paolini 5288

5. Jessica Pegula 4861

6. Madison Keys 4680

7. Elena Rybakina 4588

8. Qinwen Zheng 4095

9. Emma Navarro 3709

10. Paula Badosa 3588

Parlando delle altre giocatrici italiane, va rimarcato il gran balzo in avanti di Lucia Bronzetti. La romagnola, finalista a Cluj, riparte dal n.56, avendo così scalato di ben 16 posti la graduatoria. Questo ha permesso a Bronzetti di scavalcare Elisabetta Cocciaretto (n.58), semifinalista a Cluj e sconfitta proprio da Lucia nei quarti di finale del torneo rumeno. Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Sara Errani n.117 e Martina Trevisan n.134, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 AZZURRE

4. Jasmine Paolini 5288

56. Lucia Bronzetti 1048

58. Elisabetta Cocciaretto 1012

117. Sara Errani 651

134. Martina Trevisan 542

153. Lucrezia Stefanini 479

180. Nuria Brancaccio 381

198. Giorgia Pedone 353

264. Nicole Fossa Huergo 265

327. Camilla Rosatello 194