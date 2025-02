Ranking WTA (3 febbraio 2025): Jasmine Paolini stabile al n.4 del mondo, solo tre azzurre nella top-100

Non ci sono aggiornamenti sostanziali nella classifica mondiale del tennis femminile all’inizio di questa settimana. Messi in archivio gli Australian Open, ci si prepara per ripartire. In vetta, quindi, c’è sempre la bielorussa Ayrna Sabalenka, finalista a Melbourne, con un margine di vantaggio esiguo nei confronti della polacca Iga Swiatek, pronta a riprendersi la leadership. Più staccata l’americana Coco Gauff (n.3 WTA).

Jasmine Paolini è sempre al n.4 del ranking, ma presto nella sua classifica ci saranno delle scadenze da affrontare e non sarà semplice per la toscana mantenere la posizione nella graduatoria. Chiaramente, la giocatrice allenata da Renzo Furlan proverà a replicare gli straordinari riscontri del 2024.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 3 febbraio 2025

1. Aryna Sabalenka 8956

2. Iga Swiatek 8770

3. Coco Gauff 6538

4. Jasmine Paolini 5288

5. Elena Rybakina 4893

6. Jessica Pegula 4861

7. Madison Keys 4680

8. Qinwen Zheng 4095

9. Emma Navarro 3709

10. Paula Badosa 3588

Parlando delle altre azzurre, si conferma il dato negativo delle presenze in top-100, visto che solo Elisabetta Cocciaretto (n.60) e Lucia Bronzetti (n.72) rientrano nel novero del gruppo citato. Sara Errani, infatti, è n.110 e Martina Trevisan n.131. Ci sarà da lavorare in questo senso nel settore femminile, sperando che da “dietro” arrivino nuove leve di qualità.

TOP-10 AZZURRE

4. Jasmine Paolini 5288

60. Elisabetta Cocciaretto 988

72. Lucia Bronzetti 915

110. Sara Errani 704

131. Martina Trevisan 542

148. Lucrezia Stefanini 489

186. Nuria Brancaccio 381

197. Giorgia Pedone 353

264. Nicole Fossa Huergo 265

308. Camilla Rosatello 212