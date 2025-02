Sorteggio WTA 1000: il cammino di Jasmine Paolini, tabellone a grandi firme

Il torneo WTA 1000 di Doha andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 9 al 15 febbraio. Jasmine Paolini punta a essere grande protagonista in Medio Oriente, dove si presenterà da numero 4 del mondo. La finalista di Wimbledon e Roland Garros è finita nella parte bassa del tabellone principale ed esordirà direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra la cinese Yue Yuan e la francese Caroline Garcia.

La toscana partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare l’avversaria per meritarsi l’incrocio con una tra la russa Liudmila Samsonova (in un momento di difficoltà), la neozelandese Lulu Sun (attualmente non al top), la lettone Jelena Ostapenko e una qualificata. L’azzurra potrebbe mettere nel mirino il quarto di finale contro la cinese Qinwen Zheng, numero 7 del seeding e avversaria difficile da battere.

L’asiatica dovrà comunque fare attenzione a rivali impegnative come la tunisina Ons Jabeur al secondo turno e poi una tra Sofia Kenin e Diana Shaider (salvo sorprese) agli ottavi. L’eventuale semifinale sarebbe durissima per Jasmine Paolini, visto che con ogni probabilità affronterebbe la polacca Iga Swiatek, numero 2 del ranking WTA che sulla sua strada dovrebbe incrociare Maria Sakkari, Donna Vekic ed Elena Rybakina.

Dall’altra parte del tabellone spiccano la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 1 del mondo), la statunitense Coco Gauff (numero 3 delle classifiche internazionali), le russe Anna Kalinskaya e Daria Kasatkina, l’americana Emma Navarro, la spagnola Paula Badosa e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

CALENDARIO WTA 1000 DOHA

Aryna Sabalenka BYE

Emma Raducanu vs Ekaterina Alexandrova

Elise Mertens vs Clara Tauson

Anna Kalinskaya vs Qualificata

Daria Kasatkina vs Anastsia Potapova

Elina Avanesyan vs Xinyu Wang

Marketa Vondrousova vs Elina Svitolina

Jessica Pegula BYE

Coco Gauff BYE

Marta Kostyuk vs Zeynep Sonmez

Magda Linette vs Qualificata

Magdalena Frech vs Beatriz Haddad Maia

Paula Badosa vs Katerina Siniakova

Amanda Anisimova vs Victoria Azarenka

Leylah Fernandez vs Qualificata

Emma Navarro BYE

—

Qinwen Zheng BYE

McCartney Kessler vs Ons Jabeur

Ashlyn Krueger vs Sofia Kenin

Diana Shnaider vs Qualificata

Liudmila Samsonova vs Lulu Sun

Jelena Ostapenko vs Qualificata

Yue Yuan vs Caroline Garcia

Jasmine Paolini BYE

Elena Rybakina BYE

Dayana Yastremska vs Peyton Stearns

Anhelina Kalinina vs Rebecca Sramkova

Mirra Andreeva vs Qualificata

Donna Vekic vs Linda Noskova

Yulia Putintseva vs Qualificata

Maria Sakkari vs Qualificata

Iga Swiatek BYE