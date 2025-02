Quante posizioni guadagna Lucia Bronzetti nel ranking WTA: possibile sorpasso su Cocciaretto per il n.2 d’Italia

La vittoria nel derby contro Elisabetta Cocciaretto ha spedito Lucia Bronzetti in semifinale nel tabellone di singolare femminile dei Transylvania Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cluj-Napoca, in Romania.

L’azzurra prosegue così nella sua risalita nel ranking WTA: Bronzetti lunedì 3 febbraio si trovava a quota 915 punti, al 72° posto, ma con la vittoria di questa sera si è già portata a quota 983 punti, al 61° posto virtuale. In caso di vittoria in semifinale, poi, Bronzetti si porterebbe al numero 2 d’Italia.

L’azzurra infatti, salirebbe a quota 1048 punti, al 56° posto virtuale, firmando il sorpasso su Elisabetta Cocciaretto, che dopo la sconfitta odierna si ferma invece a quota 1012. In caso di successo nel torneo, infine, Bronzetti andrebbe a quota 1135 punti, al 51° posto virtuale.

RANKING WTA LUCIA BRONZETTI

Ranking 3 febbraio: 915 punti, 72° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale a Cluj: 983 punti, 61° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale a Cluj: 1048 punti, 56° posto virtuale (sorpasso su Elisabetta Cocciaretto).

Ranking in caso di vittoria in finale a Cluj: 1135 punti, 51° posto virtuale.