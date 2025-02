Lucia Bronzetti prevale nel derby con Cocciaretto e accede in semifinale a Cluj

Regala una sfida a senso unico, per gran parte della sua durata, il match dei quarti di finale del WTA 250 di Cluj Napoca tra le due tenniste italiane. Lucia Bronzetti piega infatti Elisabetta Cocciaretto con un 6-1 6-4 che non ammette repliche e la qualifica, con pieno merito, al turno successivo. Nella semifinale di domani Bronzetti affronterà la ceca Katerina Siniakova, che nell’incontro precedente ha superato, con il punteggio di 6-3 7-6(9-7) la bulgara Viktoriya Tomova in una sfida durata oltre due ore.

Nel primo parziale Bronzetti parte a razzo e con un parziale di otto punti ad uno sale sul 2-0, per poi consolidare il break mantenendo il servizio a 15 contro una rivale che non sembra ben centrata nei colpi da fondo. Cocciaretto si sblocca tenendo il servizio nel quarto gioco, la sua avversaria però tira diritto, concede le briciole al servizio, ed opera il secondo break nel sesto game, per chiudere i conti sul 6-1 in ventotto minuti.

Nella seconda partita Bronzetti continua a pigiare il piede sull’acceleratore, ottiene il break a zero in apertura, game chiuso dal doppio fallo della rivale, lo bissa nel terzo gioco, quando si procura la palla break con un prepotente schiaffo al volo di diritto e chiude il game sull’errore della rivale. La giocatrice marchigiana riesce a difendere il turno di servizio nel quinto game, annulla un match point nel settimo, e reagisce d’orgoglio risalendo fino al 4-5. Il decimo gioco scrive però l’epilogo del match, perché la tennista romagnola sfrutta gli errori dell’avversaria e chiude coprendo bene la rete sul secondo match point.

Le statistiche dell’incontro evidenziano in maniera netta la superiorità di Bronzetti, sia nei punti vinti sulla prima che sulla seconda di servizio, la quale concede una sola palla break e denota una pesantezza di palla decisamente superiore rispetto a quella della sua rivale.