Alcaraz può sfruttare l’assenza di Sinner a Rotterdam: il possibile distacco nel ranking ATP a fine torneo

A Rotterdam, nei Paesi Bassi, nell’ABN AMRO Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, farà oggi il proprio esordio lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding: l’iberico è l’unico dei primi tre del ranking ATP a giocare questa settimana.

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ha dato forfait e non difenderà il titolo a Rotterdam, mentre il tedesco Alexander Zverev, numero 2, giocherà in Sudamerica a partire da lunedì prossimo. Nessuno dei primi 3 della classifica mondiale scarterà punti nell’aggiornamento del 10 febbraio.

Per questo motivo le distanze tra i primi tre, al momento, sono le stesse dell’aggiornamento del ranking ATP rilasciato ieri, con Jannik Sinner a quota 11830, Alexander Zverev ad inseguire con 8135, a -3695, e Carlos Alcaraz terzo con 7010, a -4820 da Sinner ed a -1125 dal teutonico.

A Rotterdam, però, saranno in palio 500 punti, e quindi Alcaraz potrebbe accorciare sui primi due, ma certamente resterà in ogni caso terzo in graduatoria: vincendo il torneo, infatti, lo spagnolo potrebbe issarsi fino a quota 7510, portandosi a -4320 da Sinner ed a -625 da Zverev.

RANKING ATP LIVE AL 3 FEBBRAIO

1 Jannik Sinner 11830

2 Alexander Zverev 8135

3 Carlos Alcaraz 7010 (può arrivare a 7510 a Rotterdam)