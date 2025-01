Tennis, Holger Rune: “Nell’ultimo anno non ho lavorato come dovevo. Ora lo sto facendo e solo così posso vincere uno Slam”

Holger Rune è probabilmente il giocatore che ha messo maggiormente in difficoltà Jannik Sinner nell’ultimo Australian Open. Il numero uno del mondo ha sconfitto il danese in quattro set al termine di una partita decisamente complicata e nella quale l’altoatesino ha vissuto anche un momento di grande difficoltà per un malessere. Rune ha forse sprecato l’occasione in quel terzo set, crollando poi nel quarto e uscendo dallo Slam australiano.

In un’intervista al portale spagnolo Punto de Break, Rune ha parlato dei suoi ultimi anni e delle tante difficoltà avute nel suo percorso: “Gli ultimi anni sono stati impegnativi e positivi sotto molti aspetti. È successo tutto molto velocemente con la vittoria a Parigi-Bercy, che è stata bella, ma anche stressante in molti momenti, soprattutto quando ho iniziato a giocare male verso la fine del 2023. Ora sono tornato sulla strada giusta. Non mi concentro su ciò che è successo in passato, ma su ciò che sta accadendo ora e in futuro. È quello che posso controllare. Da un lato c’era molta pressione dopo aver vinto un grande torneo contro Djokovic in finale. La gente ha fiducia nel mio tennis e ha grandi aspettative su ciò che posso fare. La gente creda in me e io accetto la sfida”

Ancora sulle ultime stagioni e sui tanti problemi avuti nel corso della sua carriera, ma anche sulle possibilità di tornare ai livelli raggiunti negli anni passati: “Non sento la pressione quando gioco. Non penso di dover vincere questo o quell’incontro a causa delle aspettative riposte in me. Sono molto competitivo e bisogna imparare che quando si è giovani non si sa tutto. Si tratta di capire come reagire dopo ogni momento positivo e di allenarsi ancora più duramente dopo le vittorie. Ho sempre avuto fiducia in me stesso, ma nell’ultimo anno e mezzo non ho lavorato duramente come avrei dovuto. Ora lo sto facendo e spero che i frutti arrivino. Senza gli aspetti tennistici, fisici e mentali su cui sto lavorando, il salto non avverrà. Tutti possono dire di voler vincere un Grande Slam, ma bisogna lavorare per ottenerlo ed è quello che sto facendo”.

Sul suo gioco: “Non credo di dover cambiare qualcosa nel mio gioco. Guardando Zverev si nota che è migliorato molto ultimamente. Prima dell’infortunio era un giocatore costante tra i primi cinque, ma oggi è già migliorato e quest’anno è un candidato per vincere uno Slam. È quello che voglio fare. Il mio prossimo passo non è vincere un torneo in particolare, ma massimizzare il mio potenziale. Se ci riuscirò, potrò vincere grandi partite e tornei”.