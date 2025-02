Quando gareggiano Goggia e Brignone ai Mondiali di sci: orari gare, programma, tv

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sugli attesissimi Campionati Mondiali di sci alpino 2025 che si disputeranno a Saalbach-Hinterglemm (Austria) dal 4 al 16 febbraio prossimi. Grandissima attenzione sarà posta su Federica Brignone e Sofia Goggia che cercheranno di conquistare medaglie pesanti e avranno diverse occasioni per mettersi in mostra.

Le due fuoriclasse azzurre, infatti, saranno impegnate quantomeno in 3 discipline. Parliamo, ovviamente, di discesa (sabato 8 febbraio), superG (giovedì 6 febbraio) e gigante (giovedì 13 febbraio). Abbiamo detto volutamente “quantomeno”, dato che potrebbero anche tentare il poker sfruttando il Team combined, nuova gara inserita in questa edizione della manifestazione iridata.

Di cosa stiamo parlando? La gara assomiglia molto da vicino ad una combinata a squadre: prima un’atleta disputerà una discesa e quindi la seconda sciatrice si impegnerà nello slalom, i due tempi verranno sommati e si stilerà la classifica. Pensare a Sofia Goggia impegnata nella gara veloce e Federica Brignone in quella tecnica non sembra impossibile…

Come seguire i Mondiali 2025 in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv da Rai ed Eurosport (i palinsesti precisi sono ancora da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, discovery+, SkyGO e NOW. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il calendario completo con gli orari dei Mondiali di sci alpino 2025.

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025

Martedì 4 febbraio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile

Mercoledì 5 febbraio

Ore 10.00 seconda prova discesa femminile

Giovedì 6 febbraio

Ore 11.30 superG femminile

Venerdì 7 febbraio

Ore 09.30 terza prova discesa femminile

Sabato 8 febbraio

Ore 11.30 discesa femminile

Martedì 11 febbraio

Ore 10.00 prima manche combinata a squadre femminile (discesa)

Ore 13.15 seconda manche combinata a squadre femminile (slalom)

Giovedì 13 febbraio

Ore 09.45 prima manche gigante femminile

Ore 13.15 seconda manche gigante femminile

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Rai Sport HD (227 e 58 dgt) ed Eurosport 1 e 2 (palinsesti precisi da definire).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport