La suggestione dei Mondiali di sci: Goggia e Brignone per la prima volta in coppia per una medaglia?

I Mondiali 2025 di sci alpino andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio: la rassegna iridata arriva nel cuore dell’inverno e ci terrà compagnia per un paio di settimane, durante le quali si inizierà anche a fare il conto alla rovescia verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto un anno. Si preannuncia una kermesse particolarmente avvincente e affascinante, in cui l‘Italia cercherà di essere protagonista e di conquistare risultati rimarchevoli.

Le frecce all’arco tricolore non mancano e le chance di mettersi delle medaglie al collo sono particolarmente interessanti: nel settore femminile si può contare su Federica Brignone, che in stagione ha vinto già cinque gare in tre specialità diverse (discesa libera a St. Anton e Garmisch, gigante a Soelden e Semmering, superG a Cortina d’Ampezzo), e su Sofia Goggia, che negli ultimi due mesi ha piazzato due stoccate (superG a Beaver Creek e discesa a Cortina).

Le due stelle dello sci alpino femminile potrebbero gareggiare in coppia ai Mondiali. Questa è la grande suggestione della vigilia, che sicuramente farà sognare i tanti appassionati e che desta aspettative. A Saalbach, infatti, debutterà la team combination, ovvero una nuova gara che è a tutti gli effetti una combinata a squadre: prima un’atleta disputerà una discesa libera e poi un’altra sciatrice si impegnerà in uno slalom, i due tempi verranno sommati e si stilerà la classifica.

Sofia Goggia potrebbe dunque dare il massimo nell’amata discesa libera e poi Federica Brignone potrebbe cimentarsi in slalom, specialità in cui ha gareggiato un paio di volte in stagione e in cui potrebbe tornare anche nelle prossime settimane per racimolare punti preziosi in ottica Coppa del Mondo. Ovviamente la valdostana potrebbe essere schierata nella velocità pura, ma la bergamasca non ha nelle proprie corde i rapid gates, con cui invece Brignone ha avuto a che fare in occasione delle sue vittorie nell’ormai defunta combinata “individuale” (l’ultima due anni fa ai Mondiali).

Abbiamo parlato di suggestione perché i due fari del movimento sono spesso state agli antipodi e la loro rivalità ha spesso fatto chiacchierare, anche se ultimamente il rapporto tra le due atlete sembra essere positivo, come traspare in alcune interviste rilasciate in coppia al termine delle ultime gare dove sono salite insieme sul podio. Attenzione: questa combinata ha un peso specifico enorme perché sarà presente nel programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento di Saalbach potrebbe così rappresentare un vero e proprio test per poi cercare il colpaccio casalingo tra un anno…

Ogni Nazione potrà schierare quattro coppie ai Mondiali: Laura Pirovano ed Elena Curtoni potrebbero magari gareggiare insieme a Lara Della Mea e Martina Peterlini. Sul fronte maschile, invece, la coppia più promettente potrebbe essere quella con Dominik Paris e Alex Vinatzer. Attenderemo le scelte dell’Italia in vista delle due attesissime novità in programma martedì 11 febbraio (femminile) e mercoledì 12 febbraio (maschile).