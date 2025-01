Brignone, sarà volata con Gut per la Coppa del Mondo: il calendario dopo i Mondiali, discesa decisiva?

Federica Brignone svetta in testa alla classifica della Coppa del Mondo generale con 799 punti e può fare affidamento su 70 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami, mentre sono più attardate l’elvetica Camille Rast (-192) e la croata Zrinka Ljutic (-198). Questa è la situazione con cui si presenterà ai Mondiali di Saalbach, in programma nella località austriaca dal 4 al 16 febbraio: nei fatti siamo di fronte a un duello per la conquista della Sfera di Cristallo, che l’azzurra ha già alzato al cielo nel 2020 (unica italiana a riuscirci nella storia) e che la sua avversaria detiene dopo il sigillo della passata annata agonistica.

Tutto si deciderà dopo la rassegna iridata, quando il calendario della massima competizione internazionale itinerante proporrà ben 14 gare in cinque settimane: quattro giganti (due a Sestriere, uno ad Are e uno a Sun Valley), quattro discese (due a Kvitfjell, una a La Thuile, una a Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley) e tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley). Nei fatti una programma equilibrato dopo una distribuzione delle specialità molto discutibile nella prima parte dell’inverno, con l’asterisco dei possibili recuperi del superG di St. Moritz e del gigante di Tremblant, che al momento appaiono comunque molto difficili.

Federica Brignone ha vinto ben cinque gare in questa stagione, in tre specialità differenti: per due volte ha ruggito in discesa dove in carriera non si era mai imposta (St. Anton e Garmisch), ha firmato due sigilli in gigante (Soelden e Semmering) e ha sfatato il tabù di Cortina d’Ampezzo dominando il superG. La fuoriclasse valdostana ha però marcato tre ‘zero’ pesantissimi uscendo tra le porte larghe a Killington, Kranjska Gora e Kronplatz: sono proprio quegli errori a pesare tantissimo sulla graduatoria, perché se fosse giunta al traguardo in quelle tre occasioni avrebbe già inscenato una fuga.

Lara Gut-Behrami è invece stata più costante: ha sì vinto una sola gara (il superG di Garmisch), ma non è mai uscita e anche quando ha sbagliato è riuscita comunque a portare a casa punti preziosi. Si è superato il giro di boa della programmazione agonistica con un minimo margine in favore della 34enne, ma la strada verso la gloria è ancora molto lunga e bisognerà lottare centimetro dopo centimetro per meritarsi l’apoteosi a inizio primavera. Quali saranno i crocevia principali all’orizzonte?

I due giganti di Sestriere (21-22 febbraio) dovrebbero essere un’arma a favore dell’azzurra, che sulle nevi di casa potrebbe mettersi in luce. In generale è proprio questa specialità a essere sulla carta favorevole a Brignone, a patto però che non commetta grandi errori. La nostra portacolori si è superata in stagione ma le due discese di Kvitfjell (28 febbraio e 1° marzo) andranno prese con le pinze, anche perché la svizzera sta entrando in grande forma. La velocità pura sarà determinante, perché se la valdostana dovesse continuare a fare risultati di vertice metterebbe in seria difficoltà la rossocrociata.

Capitolo superG: se ne riparlerà il 2 marzo a Kvitfjell e poi il 15 marzo a La Thuile. Quella località è proprio casa di Federica Brignone, che anche nella discesa del giorno prima cercherà il grande colpaccio. Si volerà poi negli USA per le Finali a Sun Valley, dove potrebbe tutto essere in gioco e dove si assisterebbe a tre spalla a spalla da brivido tra, nell’ordine, discesa, superG e gigante. Attenzione poi alla variabile impazzita chiamata slalom, in cui le due contendenti non si sono mai cimentate in stagione.

Brignone ne ha disputati due nella passata stagione (non terminò la prima manche a Lienz e fu 27ma ad Are), mentre l’ultima apparizione di Gut tra i rapid gates risale addirittura al 10 gennaio 2017 (uscì nella prima manche a Flachau). Federica si è allenata in questa specialità a cavallo dei due anni solari: tra Sestriere (23 febbraio) e Are (9 marzo) potrebbe provare a cimentarsi per racimolare qualche puntino, che potrebbe pesare a fine stagione. E se tutto si decidesse nello slalom di Sun Valley, in una serata di inizio primavera (27 marzo)?

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

21 febbraio Gigante a Sestriere (Italia)

22 febbraio Gigante a Sestriere (Italia)

23 febbraio Slalom a Sestriere (Italia)

28 febbraio Discesa a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Discesa a Kvitfjell (Norvegia)

2 marzo SuperG a Kvitfjell (Norvegia)

8 marzo Gigante ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom ad Are (Svezia)

14 marzo Discesa libera a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG a La Thuile (Italia)

22 marzo Discesa libera a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom a Sun Valley (USA), finale