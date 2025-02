Pallanuoto femminile, le migliori italiane della dodicesima giornata di A1. Meggiato trascina Padova, sugli scudi Tabani e Bianconi

Nella 12ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile la Plebiscito Padova ha vinto l’incontro di cartello contro la SIS Roma, e le capitoline sono state agganciate in vetta alla classifica dall’Orizzonte Catania. Netta affermazione per il Rapallo, mentre Trieste si è fatta bloccare sul pareggio dal Bogliasco 1951, infine è arrivato anche il primo successo stagionale dell’Ancona.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 12MA GIORNATA

Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova): nella vittoria interna per 9-8 sulla SIS Roma il difensore classe 2000 nell’ultimo quarto prende per mano le patavine in attacco siglando le ultime due reti delle padrone di casa, respingendo l’ultimo disperato assalto delle capitoline.

Chiara Tabani (L’Ekipe Orizzonte): la veterana delle etnee merita la copertina nel derby vinto dal Catania contro le acesi della Brizz Nuoto per 19-0. Il difensore classe 1994 del Catania e del Setterosa mette a segno una cinquina, siglando tre dei primi quattro gol e due degli ultimi tre delle siciliane.

Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto): la senatrice della formazione ligure cala il poker nel match vinto per 15-7 sulla Lazio. L’attaccante classe 1989 va in gol in tre delle quattro frazioni, siglando tre delle quattro marcature personali nella prima metà di gara, quella in cui le liguri costruiscono il successo.

Carlotta Paganuzzi (Bogliasco 1951): la giovanissima centrovasca firma il gol che vale il definitivo 8-8 contro la Pallanuoto Trieste. La giocatrice classe 2009 sigla la rete in superiorità che consegna un punto alle liguri che potrebbe anche rivelarsi decisivo nella corsa all’ultimo posto nei play-off.

Elisa Monterubbianesi (Vela Nuoto Ancona): c’è la firma dell’attaccante classe 2005 sulla prima vittoria stagionale delle marchigiane, che superano per 11-9 il Cosenza. Tre rigori tirati ed altrettanti trasformati, due dei quali in apertura di ultimo quarto, quando le doriche trovano il break decisivo per il successo.