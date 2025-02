Pallanuoto, Serie A1 2025: nel posticipo tutto facile per l’AN Brescia sull’Ortigia

Era attesa ad una prova importante, ma non ha tradito le aspettative l’AN Brescia. I lombardi, impegnati nel posticipo della sedicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile, si sono imposti per 17-7 sull’Ortigia alla Piscina Mompiano.

Match senza particolari patemi per la banda di Sandro Bovo che nel primo quarto ha trovato già lo strappo decisivo timbrando un netto 7-2. Migliore in acqua è Filippo Ferrero con le sue cinque reti.

Con questa vittoria i bresciani restano in vetta alla classifica a quota 46, pari punti con la Pro Recco.

AN BRESCIA-CC ORTIGIA 1928 17-7

AN BRESCIA: T. Baggi-necchi, M. Del Basso 1, S. Guerrato 1, F. Faraglia, A. Balzarini 1, N. Casanova, V. Dolce 2, M. Giri 2, J. Alesiani 2, F. Ferrero 5, M. Irving 3, N. Gitto, F. Massenza Milani. All. Bovo

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 1, Avakian, G. La Rosa 1, S. Di Luciano 1, L. Giribaldi, G. Kalaitzis, A. Carnesecchi 1, E. Campopiano 2, Y. Inaba 1, F. Scordo, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo

Arbitri: Calabro’ e Ercoli

Note

Parziali: 7-2 4-2 3-1 3-2 Uscito per limite di falli Napolitano (O) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Piccardo (O) nel terzo tempo. Spettatori: 300 circa.