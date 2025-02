Pallanuoto, Serie A1 2025: vola la Pro Recco, vincono anche Savona e Trieste. Catania blocca la Roma Vis Nova

La 16ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto, in attesa del posticipo tra Brescia ed Ortigia, vede tornare in vetta solitaria la Pro Recco, che liquida l’Olympic Roma per 13-5 e si porta a +3 sui lombardi, che domani tenteranno di riagganciare la capolista.

Puntella la terza posizione il Savona, che esce vittorioso dal derby ligure contro il Quinto per 12-7 e tiene a distanza il Trieste, che regola con un netto 14-8 il Posillipo, mentre la Roma Vis Nova frena ma difende il quinto posto grazie al pareggio per 14-14 in casa del Catania.

Alla squadra capitolina, però, si avvicina il De Akker Team, che supera per 15-12 il Telimar e sale al sesto posto in classifica. Muove la classifica, ma manca l’aggancio al Telimar la Florentia, che si fa bloccare in casa sul 9-9 dall’Onda Forte.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati

16^ Giornata – sabato 8 febbraio 2025

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 13-5

15:00 NUOTO CATANIA – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 14-14

15:45 PALLANUOTO TRIESTE – C.N. POSILLIPO 14-8

16:30 DE AKKER TEAM – TELIMAR 15-12

18:00 R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 12-7

18:00 R.N. FLORENTIA – ONDA FORTE 9-9

16^ Giornata – domenica 9 febbraio 2025

16:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 Brescia – Centro Natatorio Mompiano

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 46

AN BRESCIA* 43

RN SAVONA 39

PALLANUOTO TRIESTE 31

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 28

DE AKKER TEAM 27

CN POSILLIPO 25

C.C. ORTIGIA 1928* 22

TELIMAR 17

R.N. FLORENTIA 15

IREN GENOVA QUINTO 13

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

NUOTO CATANIA 4

ONDA FORTE 2

* = una partita in meno