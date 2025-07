LIVE Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: il Setterosa si gioca il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, seconda sfida delle azzurre ai Mondiali pallanuoto femminile 2025 a Singapore. La posta in gioco è altissima: una vittoria significherebbe conquistare il primo posto nel girone, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale. Un traguardo fondamentale, perché permette di evitare gli ottavi e di beneficiare di giorni preziosi per recuperare energie, sia fisiche che mentali, prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta.

Il debutto contro la Nuova Zelanda ha mostrato luci e ombre: le avversarie, cresciute rispetto al passato, hanno messo in difficoltà le Azzurre soprattutto in avvio. L’Italia, con otto esordienti assolute in una rassegna iridata, ha faticato a trovare ritmo nei primi minuti, ma ha avuto il merito di restare unita, crescere alla distanza e chiudere la gara con autorità.

Contro l’Australia, però, servirà tutt’altra intensità sin dal primo sprint. Le Aussie Stingers, medaglia d’argento a Tokyo 2020, rappresentano una delle corazzate del torneo: ben organizzate in ogni reparto, sono guidate in panchina da Rebecca Rippon e hanno mostrato tutto il loro potenziale nel netto successo d’esordio contro Singapore, che è sembrato più una rifinitura agonistica che un vero test.

Nel roster australiano spiccano nomi di assoluto rilievo internazionale: la portiera Gabi Palm, protagonista tra i pali, Bronte Halligan, riconosciuta tra le migliori giocatrici al mondo, e un reparto offensivo completato da Charlize Andrews, Alice Williams e dalla mancina Abby Andrews, garanzia di imprevedibilità e qualità. Un gruppo compatto, esperto e profondo, con ambizioni concrete di arrivare fino in fondo al torneo. Per l’Italia, sarà una sfida durissima, ma anche un’opportunità per alzare ulteriormente il livello, testare il carattere del gruppo e avvicinare con fiducia l’obiettivo dei quarti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, seconda sfida delle azzurre ai Mondiali pallanuoto femminile 2025 a Singapore: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 11:35. Buon divertimento!