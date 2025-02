Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: la SIS Roma cade a Padova e l’Orizzonte aggancia la vetta

La 12ma giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile rimescola la classifica generale grazie ad alcuni risultati inattesi: il big match vede il successo di misura della Plebiscito Padova sulla SIS Roma per 9-8 e le conseguenze sono molteplici.

Le capitoline vengono agganciate in vetta a quota 30 dalle etnee dell’Orizzonte Catania, che surclassa nel derby le acesi della Brizz Nuoto, sconfitte per 19-0. Si porta così a -3 dalla vetta il Rapallo, che regola con un netto 15-7 la Lazio e consolida il terzo posto.

La Plebiscito, ora a -5 dalla vetta, resta da sola in quarta posizione: perde terreno in maniera inattesa Trieste, bloccata sul pareggio per 8-8 dal Bogliasco, con le liguri che si avvicinano alla zona play-off grazie alla sorprendente sconfitta del Cosenza, battuto dall’Ancona, al primo successo stagionale, per 11-9.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati

12^ Giornata – sabato 8 febbraio 2025

15:30 VELA NUOTO ANCONA – SMILE COSENZA PALLANUOTO 11-9

17:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – PALLANUOTO TRIESTE 8-8

17:00 L’EKIPE ORIZZONTE – BRIZZ NUOTO 19-0

18:00 C.S. PLEBISCITO PD – S.I.S. ROMA 9-8

18:30 RAPALLO PALLANUOTO – S.S. LAZIO NUOTO 15-7

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 30

SIS ROMA 30

RAPALLO PALLANUOTO 27

CS PLEBISCITO PD 25

PALLANUOTO TRIESTE 23

COSENZA PALLANUOTO 15

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 11

SS LAZIO NUOTO 7

BRIZZ NUOTO 6

VELA NUOTO ANCONA 3