Pallanuoto, Euro Cup 2025: Pro Recco e Brescia agli ottavi, Ortigia eliminata

Passaggio ai quarti di finale per Pro Recco e Brescia, eliminazione per l’Ortigia: è questo il verdetto per le squadre italiane impegnate nei match di ritorno degli ottavi di finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile.

I vicecampioni d’Europa Pro Recco centrano il successo anche in trasferta contro i georgiani della Dinamo Tbilisi, sconfitta nuovamente per 17-5, stesso punteggio con cui i liguri avevano vinto all’andata, ipotecando il passaggio del turno, potendo vivere il match di ritorno come un’autentica passeggiata.

Forte della vittoria esterna maturata nell’incontro d’andata per 15-12, basta un pareggio al Brescia contro i tedeschi della Waspo 98 Hannover: lo score di 11-11 premia i lombardi al termine di un match in cui al massimo vanno sotto di un gol nelle prime fasi del match, per poi portarsi anche sul +3 (9-6), prima di rifiatare nel finale.

Non riesce l’improba rimonta all’Ortigia, che cede ancora alla temibile compagine catalana del Sabadell, la quale, dopo essere passata all’andata in Sicilia per 13-10, bissa il successo anche in Spagna, superando gli aretusei per 13-7 ed approdando ai quarti senza problemi.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati ritorno ottavi di finale (in grassetto le qualificate ai quarti di finale)

VPK PRIMORAC KOTOR-BVSC-MANNA ABC 17 – 16 (andata 16-16, totale 33-32)

CSA STEAUA BUCHAREST-HAVK MLADOST 11 – 13 (andata 11-18, totale 22-31)

PVK JADRAN M:TEL HERCEG NOVI-VK SABAC ELIXIR 5-4 (andata 13-8, totale 18-12)

DINAMO TBILISI-PRO RECCO 5-17 (andata 5-17, totale 10-34)

KEIO CN SABADELL–ORTIGIA 1928 13-7 (andata 13-10, totale 26-17)

SPD RADNICKI-VK JUG AO 14-13 (andata 15-9, totale 29-22)

AN BRESCIA-WASPO 98 HANNOVER 11-11 (andata 15-12, totale 26-23)

VASAS PLAKET-CN BARCELONA 15-10 (andata 10-11, totale 25-21)