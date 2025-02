Pallanuoto, Savona batte l’Oradea nella prima giornata dei quarti di finale di Champions League

Iniziano con una vittoria della Rari Nantes Savona i quarti di finale della Champions League 2024-2025 di pallanuoto maschile: nel primo turno della seconda fase a gironi, infatti, i vicecampioni d’Italia vincono all’esordio nel Gruppo B, passando per 11-15 in casa in casa dei romeni dell’Oradea.

Nello stesso girone i magiari del Ferencvaros surclassano gli spagnoli del Barceloneta, sconfitti per 18-10, mentre nel Gruppo A i serbi del Novi Beograd piegano i transalpini del Marsiglia per 15-14, e gli ellenici dell’Olympiacos passano di misura in casa dei croati dello Jadran Spalato, battuti per 11-12.

Nel match giocato in Romania i padroni di casa fanno partita pari per una frazione e mezza, restano in scia fino a metà terzo quarto, poi i liguri dominano. Nel primo quarto l’Oradea scappa sul 2-0, ma nel finale il Savona accorcia sul 2-1. Nel secondo periodo i liguri pareggiano, i romeni tornano a condurre sul 3-2, ma poi la Rari Nantes prende il comando delle operazioni, trovando il primo vantaggio sul 4-3. Nuovo pareggio dei padroni di casa, ma il Savona trova il break che vale il 6-4. Per due volte i romeni tornano a -1, ma i liguri vanno sempre sul +2, fino all’8-6 di metà gara.

Nella terza frazione in due occasioni l’Oradea si riporta sul -1, ma nella seconda metà del periodo il Savona trova l’allungo decisivo: dal 9-8 arriva un parziale mortifero di 4-0 che spacca definitivamente la partita, per il 13-8 in favore dei liguri. Nell’ultimo quarto l’Oradea torna a -3 sul 10-13, ma il Savona spegne ogni velleità dei padroni di casa: dal 14-11 arriva un altro break di 3-0 che sancisce il definitivo 17-11.

QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata

Risultati

Gruppo A

04/02 – 20:00 VK NOVI BEOGRAD-CN MARSEILLE 15-14

04/02 – 20:00 VK JADRAN SPLIT-OLYMPIACOS SFP 11-12

Gruppo B

05/02 – 20:00 FTC TELEKOM WATERPOLO-ZODIAC CNAB 18-10

05/02 – 20:00 C.S.M. ORADEA-RN SAVONA 11-17

Classifiche

Gruppo A

VK Novi Beograd (Serbia) 3

Olympiacos SFP (Grecia) 3

CN Marseille (Francia) 0

VK Jadran Split (Croazia) 0

Gruppo B

FTC-Telekom Waterpolo (Ungheria) 3

RN Savona (Italia) 3

CSM Oradea (Romania) 0

Zodiac CNA Barceloneta (Spagna) 0