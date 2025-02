Pallanuoto femminile, Coppa Italia 2025: l’ultimo atto sarà SIS Roma-Orizzonte. Piegate Trieste e Rapallo in semifinale

La finale della Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto femminile sarà tra SIS Roma e L’Ekipe Orizzonte: questo l’esito delle semifinali odierne, che hanno visto le capitoline piegare Trieste per 8-7 e le etnee avere la meglio sul Rapallo per 10-8.

Nella prima semifinale le detentrici del trofeo della SIS Roma superano di misura la Pallanuoto Trieste, sconfitta per 8-7. Partita dai due volti, con le capitoline dominanti nella prima parte, fino a raggiungere il +4, sul 7-3, a metà terza frazione, salvo poi subire la rimonta delle giuliane, che tornano anche a -1, sul 6-7, ad inizio ultimo quarto. La SIS si riporta sul +2, ad un minuto e mezzo dal termine le alabardate tornano ancora a -1, ma lo score finale di 8-7 premia la SIS Roma.

Nella seconda semifinale le campionesse d’Italia de L’Ekipe Orizzonte battono il Rapallo Pallanuoto per 10-8. Il momento decisivo del match è segnato dal break di 3-0 che spacca la partita portando il punteggio dal 7-6 di inizio terza frazione al 10-6 in avvio di ultimo quarto. Proprio sul +4 le etnee perdono Tabani, che subisce un colpo al costato ed esce in barella. A seguire le liguri rendono meno severo il passivo, fino al 10-8 finale.

TABELLINI

S.I.S. ROMA-PALLANUOTO TRIESTE 8-7

S.I.S. ROMA: Sesena, Zaplatina, A. Aprea, Gual Rovirosa, Ranalli 3, Chiappini 3, Picozzi 1, Di Claudio, Papi, Centanni, Cocchiere, Carosi 1, Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March, S. Cordovani, V. Gant 1, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta, A. Gragnolati 1, J. Vukovic 1, G. Matafora, G. Zizza 1, R. Apollonio, V. Koptseva 1. All. P. Zizza.

Arbitri: Grillo e Nicolosi.

Note – Parziali: 1-2, 3-0, 3-3, 1-2. Uscite per limite di falli Colletta (T) a 5’40 del terzo tempo e Gant (T) a 5’58 del quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 1/8 + 2 rigori e Trieste 2/8 + un rigore. Espulsa per proteste Ranalli (S) a 7’02 del quarto tempo. In porta Sesena (S) e Sparano (T). In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

L’EKIPE ORIZZONTE-RAPALLO PALLANUOTO 10-8

L’EKIPE ORIZZONTE: Celona, Halligan, Jutte 1, Viacava 1, Giuffrida, Bettini 2, Andrews 3, Tabani 2, Gagliardi, Hardy, Longo 1, Leone, Condorelli. All. Miceli.

RAPALLO PALLANUOTO: Caso, Zanetta, Di Maria 2, Mitchell, Marcialis, Lombella, Galardi, Cabona 1, Kudella 1, Soriani, Bianconi 4, Ballesty, Santapaola, Bianco. All. Antonucci.

Arbitri: Petronilli e Braghini.

Note – Parziali: 3-3, 3-2, 3-1, 1-2. Uscite per limite di falli Ballesty (R) a 7’48 del terzo tempo, Viacava (O) a 1’00, Jutte (O) a 4’00 e Marcialis (R) 7”29 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 4/8 + 3 rigori e Rapallo 4/11 + 2 rigori. In porta Condorelli (O) e Santapaola (R). Bettini (O) fallisce un rigore (palo) a 7’00 nel primo tempo. Santapaola (R) para un rigore a Longo a 7’29 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

COPPA ITALIA 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Quarti di finale – giovedì 20 febbraio

(1) Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 18-7 – trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel

(2) Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 10-11 – trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel

Semifinali – venerdì 21 febbraio

SIS Roma-Pallanuoto Trieste 8-7 – trasmessa in diretta su Raisport HD

L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 10-8 – trasmessa in diretta su Raisport HD

Finali – sabato 22 febbraio

3° posto 14.30 Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto – diretta streaming su Waterpolo Channel

1° posto 16.30 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte – diretta su Raisport HD