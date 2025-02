Pallanuoto femminile, le migliori italiane della tredicesima giornata di A1. Dafne Bettini trascina L’Ekipe Orizzonte

Nella 13ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile L’Ekipe Orizzonte Catania ha vinto l’incontro di cartello contro la Plebiscito Padova, e le etnee sono rimaste in vetta alla classifica assieme alla SIS Roma. Il Rapallo ha lasciato Trieste con un punto ed ha rafforzato il terzo posto, infine nelle zone calde della classifica hanno colto successi importanti Lazio e Brizz.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 13MA GIORNATA

Dafne Bettini (L’Ekipe Orizzonte): tripletta pesantissima dell’attaccante classe 2003, che nel big match di giornata contro il Padova conduce alla vittoria in trasferta le etnee, consentendo alla compagine siciliana di conservare il primato in classifica in coabitazione con la SIS Roma.

Chiara Ranalli (SIS Roma): l’attaccante delle capitoline cala il poker nel match contro il Bogliasco, chiudendo la partita già nel primo quarto, nel quale la classe 1997 mette a segno ben tre reti negli ultimi due minuti, consentendo alle giallorosse di condurre il resto del match senza patemi.

Guya Zizza (Pallanuoto Trieste): l’attaccante classe 2004 dà il vantaggio alle giuliane a meno di due minuti dal termine del delicatissimo match contro il Rapallo, che poi si concluderà in parità. Se le alabardate sono ancora in corsa per il terzo posto, restando a -4 dalle liguri, è anche merito suo.

Vittoria Sbruzzi (Brizz Nuoto): la centrovasca delle acesi è la mattatrice dell’incontro che vede le siciliane dominare contro la Vela Nuoto Ancona con 6 reti. Lo score finale di 21-7 spiega perfettamente la differenza tra le due compagini in vista degli eventuali play-off.

Chiara Tori (Lazio Nuoto): tripletta decisiva dell’attaccante classe 2000 nella vittoria delle biancocelesti contro il Cosenza. Le laziali accorciano sulle calabresi nella corsa all’ultimo posto nei play-off ed allo stesso tempo difendono la posizione in classifica dall’assalto della Brizz.