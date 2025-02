Torino ospita la Final Six di Coppa Italia Femminile. Parte l’assalto alla Sis Roma detentrice del titolo

Sale la tensione, cresce la voglia di buttarsi in acqua per provare a portare a casa il primo trofeo stagionale e regalare tre giorni di grande spettacolo a tutti gli appassionati. Torino è la location prescelta per ospitare la Final Six di Coppa Italia femminile che si disputerà da domani a sabato nell’impianto dello Stadio del Nuoto. Sei squadre si sfidano per conquistare quella coppa vinta lo scorso anno dalla Sis Roma nella final giocata al Polo Natatorio di Ostia contro l’Antenore Plebiscito Padova.

L’equilibrio sembra regnare sovrano con almeno cinque squadre in grado di poter dire la propria in ottica vittoria finale e la Brizz Nuoto come outsider di lusso che non ha nulla da perdere al cospetto delle grandi del panorama nazionale. Le gerarchie emerse dalle tredici giornate fin qui disputate assegnano i favori del pronostico al duo Sis Roma-Ekipe Orizzonte Catania anche se la premessa essenziale è che in una partita secca tutto può succedere.

Le capitoline vogliono riconfermarsi per portare a casa il primo titolo di una squadra profondamente rinnovata nella scorsa estate e per dimenticare la dolorosa sconfitta ai rigori contro l’Alimos che notevolmente complicato il cammino in Champions League. Ha già ottenuto la qualificazione ai quarti del massimo torneo continentale per club la formazione etnea, decisa a riportare a casa il trofeo per inaugurare il progetto tecnico iniziato la scorsa estate con il radicale restyling del roster. Martina Miceli sa come motivare la squadra nel momento chiave ed il gruppo ha tanta fame di vittorie importanti per concretizzare il duro lavoro dei primi mesi di stagione.

Parte un gradino sotto alle tre favorite il trio Antenore Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste. La formazione veneta, nonostante la sconfitta interna contro l’Ekipe e la prematura eliminazione dalla Champions, è in grande crescita dopo un difficile inizio di stagione e negli appuntamenti importanti è da sempre cliente scomodo per qualsiasi avversario. Il recente innesto dell’attaccante australiana Olivia Mitchell ha ulteriormente innalzato la qualità complessiva del roster del Rapallo, club che ha messo nel mirino la vetta del movimento nazionale sul breve-medio termine e potrebbe cogliere l’occasione per insidiare seriamente le favorite. Arriva in Piemonte sulle ali dell’entusiasmo la Pallanuoto Trieste. La formazione giuliana ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale di Euro Cup e continua quel cammino di crescita destinato a portarla in alto nel corso del tempo.

La Brizz Nuoto ha centrato per il secondo anno consecutivo l’ingresso tra le migliori sei del trofeo tricolore. Sembra abbastanza chiaro che le etnee partano come ultime nell’ipotetica griglia dei pronostici della viglia così come è certo che nella sfida dei quarti di finale contro la Pallanuoto Trieste le ragazze allenate da Carlo Zilleri entreranno in acqua per giocarsela a viso aperto, consapevoli di non avere nulla da perdere.

Carlo Silipo, commissario tecnico del Setterosa, presenta così l’evento:” Domani inizia la Final Six di Coppa Italia a Torino, appuntamento importante che assegnerà il primo trofeo stagionale. Al tempo stesso è un po’ il termometro per capire come stanno le squadre a poco più di due mesi dall’inizio dei playoff. Ci aspetta una Final Six molto interessante che ad esclusione della Brizz, un po’ al di sotto a livello qualitativo rispetto alle altre partecipanti, presenta un equilibrio abbastanza evidente. Le ultime giornate hanno dimostrato che Padova è in netta crescita, solo dieci giorni fa ha superato in casa la Sis Roma. Rapallo con l’innesto della nuova straniera Mitchell ha migliorato il proprio gioco sia in qualità che in quantità. Trieste ci arriva con l’entusiasmo di aver raggiunto, per il secondo anno consecutivo, la finale di Euro Cup. Ci saranno ad aspettare in semifinale la Sis Roma e l’Ekipe Orizzonte che, almeno sulla carta, hanno qualcosa in più, però è tutto da confermare in un torneo di buon livello”.

Programma Final Six Coppa Italia 2025

Quarti di finale – giovedì 20 febbraio

18.00 (1) Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto

19.30 (2) Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto

Semifinali – venerdì 21 febbraio

18.00 SIS Roma-Vincente quarto 1 –

19.30 L’Ekipe Orizzonte-Vincente quarto 2 – diretta su Raisport HD

Finali – sabato 22 febbraio

3° posto

14.30 Perdente semifinale 1-Perdente semifinale 2 – diretta streaming su Waterpolo Channel

1° posto

16.30 Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 – diretta su Raisport HD

FINAL SIX COPPA ITALIA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport + HD (semifinali e finale primo posto)

Diretta streaming: Waterpolo Channel (quarti di finale e finale terzo posto)