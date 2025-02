Pallanuoto: Trieste e Rapallo volano in semifinale, eliminato il Plebiscito Padova

Giornata di quarti di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di pallanuoto femminile. Partite in scena al Palazzo del Nuoto di Torino e non è mancata subito una sorpresa: il Rapallo infatti è riuscito ad imporsi per 11-10 sul Plebiscito Padova. Nell’altra sfida il Pallanuoto Trieste ha battuto 18-7 il Brizz Nuoto. Domani le semifinali: SIS Roma sfida il Trieste, L’Ekipe Orizzonte invece il Rapallo.

PALLANUOTO TRIESTE-BRIZZ NUOTO 18-7

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 2, E. De March, S. Cordovani 3, V. Gant 1, L. Cergol 2, G. Klatowski 2, F. Colletta 2, A. Gragnolati 2, J. Vukovic 1, G. Matafora, G. Zizza 3, R. Apollonio, V. Koptseva. All. Zizza

BRIZZ NUOTO: Poor, Sapienza 2, Vitaliano 1, Pastanella, Sbruzzi 2, Spampinato, Bianchi, Paladino, Cappello 1, Meijer 1, Totolici, Paterson, Scibona, Russo. All. Zilleri

Arbitri: Romolini e Castagnola

Note

Parziali: 6-2 5-3 4-1 3-1 Uscite per limite di falli Matafora (T) a 4’27 e Koptseva (T) a 6’57 del terzo temp e Totolici (B) a 6’43 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 6/10 + un rigore e Brizz 3/13. In porta Sparano (T) e Poor (B). Scibona (B) subentra a Poor a inizio quarto tempo. Apollonio (T) subentra a Sparano a 2’54 del quarto tempo. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo

C.S. PLEBISCITO PD-RAPALLO PALLANUOTO 10-11

C.S. PLEBISCITO PD: Teani, Bacelle 1, Cassarà 4, Schapp 1, Delli Guanti, Perkins, A. Millo 2, Pedley , Al Masri, Meggiato 2, Sgrò, Grigolon, Giacon, Bozzolan. All. Posterivo

RAPALLO PALLANUOTO: Caso, Zanetta 2, Di Maria 1, Mitchell 1, Marcialis 1, Lombella, Galardi 3, Cabona 1, Kudella, Soriani, Bianconi 2, Ballesty, Santapaola, Bianco. All. Antonucci

Arbitri: Guarracino e Braghini

Note

Parziali: 4-2 2-4 3-3 1-2 Uscite per limite di falli Al Masri (P) a 4’03 e Mitchell (R) a 5’53 del terzo tempo e Bianconi (R) a 1’12 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito 3/9 + 2 rigori e Rapallo 4/9 + 3 rigori. Teani (P) para un rigore a Mitchell a 7’02 del primo tempo. Santapaola (R) para un rigore a Schapp a 1’20 del quarto tempo. In porta Teani (P) e Santapaola (R). In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo

QUARTI DI FINALE

Giovedì 20 febbraio

Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 18-7

Plebiscito Padova-Rapallo 10-11

SEMIFINALE

Venerdì 21 febbraio

18.00 SIS Roma-Pallanuoto Trieste in diretta su Raisport HD

19.30 L’Ekipe Orizzonte-Rapallo in diretta su Raisport HD