Pallanuoto femminile, la SIS Roma vince la Coppa Italia. Orizzonte battuta 10-7, le capitoline difendono il trofeo

La finale della Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto femminile incorona ancora la SIS Roma, detentrice del trofeo, che supera le campionesse d’Italia de L’Ekipe Orizzonte per 10-7, mentre il terzo gradino del podio va al Trieste, che supera il Rapallo per 7-3.

La SIS Roma trova subito il break, scappa sul 2-0 e poi chiude il primo quarto in vantaggio sul 3-1. In avvio di seconda frazione l’Orizzonte trova il pareggio sul 3-3, ma immediatamente le capitoline trovano il nuovo break che vale il 5-3. Le etnee accorciano, ma si poi la SIS segna ancora ed arriva a metà gara sul 6-4.

Nel terzo periodo le siciliane tornano nuovamente sul -1, ma le capitoline rintuzzano l’attacco delle etnee ristabilendo le distanze sul 7-5. Nell’ultimo quarto per due volte L’Ekipe Orizzonte trova il -1, ma nel finale, dall’8-7, due reti di Chiappini consegnano la Coppa Italia alla SIS Roma sul punteggio finale di 10-7.

TABELLINI

S.I.S. ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 10-7

S.I.S. ROMA: Sesena, Zaplatina, A. Aprea, Gual Rovirosa 1, Ranalli 4, Chiappini 4, Picozzi 1, Di Claudio, Papi, Centanni, Cocchiere, Carosi, Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

L’EKIPE ORIZZONTE: Celona, Halligan 1, Jutte, Viacava, Giuffrida, Bettini 4, Andrews 1, Di Mario, Gagliardi 1, Hardy, Longo, Leone, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Castagnola e Guarracino.

Note – Parziali: 3-1, 3-3, 1-1, 3-2. Uscita per limite di falli Ranalli (S) a 6’00 del quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 4/9 + 2 rigori e Orizzonte 2/11. In porta Sesena (S) e Condorelli (O). In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo. Spettatori 200 circa.

PALLANUOTO TRIESTE-RAPALLO PALLANUOTO 7-3

PALLANUOTO TRIESTE: F. Sparano, G. Citino 1, E. De March, S. Cordovani 1, V. Gant, L. Cergol 1, G. Klatowski, F. Colletta 1, A. Gragnolati, J. Vukovic 1, G. Matafora, G. Zizza, R. Apollonio, V. Koptseva 2. All. P. Zizza.

RAPALLO PALLANUOTO: Caso, Zanetta, Di Maria, Mitchell, Marcialis 1, Lombella, Galardi 1, Cabona 1, Kudella, Soriani, Bianconi, Ballesty, Santapaola, Bianco. All. Antonucci.

Arbitri: Romolini e Grillo.

Note – Parziali: 3-1, 0-0, 3-1, 1-1. Uscita per limite di falli Vukovic (T) a 7’36 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 4/7 e Rapallo 2/9. In porta Sparano (T) e Santapaola (R). In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

COPPA ITALIA 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Quarti di finale – giovedì 20 febbraio

(1) Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 18-7 – trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel

(2) Plebiscito Padova-Rapallo Pallanuoto 10-11 – trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel

Semifinali – venerdì 21 febbraio

SIS Roma-Pallanuoto Trieste 8-7 – trasmessa in diretta su Raisport HD

L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 10-8 – trasmessa in diretta su Raisport HD

Finali – sabato 22 febbraio

3° posto 14.30 Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 7-3 – trasmessa in diretta streaming su Waterpolo Channel

1° posto 16.30 SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 10-7 – trasmessa in diretta su Raisport HD