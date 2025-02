Pallanuoto, Euro Cup 2025: vittoria della Pro Recco e pareggio del Brescia nell’andata dei quarti

Due risultati positivi ma dalla lettura molto diversa quelli di Pro Recco e Brescia nell’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: vittoria esterna dei liguri, che ipotecano il passaggio in semifinale, pareggio interno dei lombardi, che dovranno compiere un’impresa al ritorno.

La Pro Recco, inserita nella parte bassa del tabellone, ha vinto in casa degli ungheresi del Vasas Plaket, vincitori dell’Euro Cup nel 2023, imponendosi per 9-11, e nel match interno di ritorno potrà anche permettersi di perdere con un gol di scarto per passare il turno.

Nella parte alta, invece, il Brescia, che per quattro volte ha già vinto la manifestazione, ha pareggiato in casa contro i serbi del Radnicki per 9-9 ed ora dovrà cercare una vittoria in trasferta, anche col minimo scarto, al ritorno per approdare ai quarti di finale.

Nelle altre sfide ipotecano seriamente un posto in semifinale i catalani del Sabadell, che liquidano i montenegrini del Primorac Kotor per 17-9, mentre i croati della Mladost superano i montenegrini dello Jadran Herceg Novi per 12-8.

TABELLONE EURO CUP PALLANUOTO

Quarti di finale (ritorno 20 marzo)

Q1 HAVK Mladost (CRO) v PVK Jadran M:Tel Herceg Novi (MNE) 12-8

Q2 AN Brescia (ITA) v SPD Radnicki (SRB) 9-9

Q3 Vasas Plaket (HUN) v Pro Recco (ITA) 9-11

Q4 KEIO CN Sabadell (ESP) v VPK Primorac Kotor (MNE) 17-9

Semifinali (andata 3 aprile, ritorno 24 aprile)

S1 Vincente Q1-Vincente Q2

S2 Vincente Q3-Vincente Q4

Finale (andata 10 maggio, ritorno 24 maggio)

F1 Vincente S1-Vincente S2