Pallanuoto, Serie A1 2025: Ortigia-Pro Recco 6-14. I liguri riagganciano il Brescia in vetta alla classifica

Nel posticipo della 19ma giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile la Pro Recco passa in casa dell’Ortigia con il netto score di 6-14 e torna in testa alla classifica, riagganciando il Brescia a quota 55, a +7 sul Savona, mentre gli aretusei restano ottavi a quota 23.

Mattatore dell’incontro il grande ex di giornata, Condemi, che torna a Siracusa con la calottina della Pro Recco ed è il miglior marcatore dell’incontro, realizzando 4 reti. I liguri prendono subito un break di margine, chiudendo sul 4-2 il primo quarto, arrivando poi sul 5-2 a metà gara.

Allungano ancora i vicecampioni d’Europa nella terza frazione, nella quale si portano sul+5, volando sul 9-4, infine nell’ultimo quarto la Pro Recco aumenta ancora il divario nei confronti dei siciliani, chiudendo la gara con un ancor più netto 14-6.

TABELLINO

CC ORTIGIA 1928-PRO RECCO WATERPOLO 6-14

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 2, Avakian, G. La Rosa 1, S. Di Luciano, L. Giribaldi, G. Kalaitzis 1, A. Carnesecchi, E. Campopiano 1, Y. Inaba 1, F. Scordo, G. Marangolo, D. Ruggiero. All. Piccardo.

PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Durik 1, G. Cannella, A. Younger 1, A. Fondelli 2, N. Presciutti 2, S. Scarmi, M. Iocchi Gratta 1, J. Larsen 2, F. Condemi 4, B. Hallock, T. Negri, Haverkampf. All. Sukno.

Arbitri: Guarracino e Schiavo.

Note – Parziali: 2-4, 0-1, 2-4, 2-5. Spettatori 400 circa. Ammonito Piccardo (All. O) nel secondo tempo per proteste; ammonito Sukno (All. PR) nel quarto tempo per porsteste. Superiorità numeriche: Ortigia 3/8 + 1 rigore, Pro Recco 4/6 + 1 rigore. Cannella (PR) uscito per limite di falli nel terzo tempo.

SERIE A1 2024-2025 PALLANUOTO MASCHILE

Risultati 19ma giornata – Domenica 23 febbraio 2025

12:00 C.C. ORTIGIA 1928 – PRO RECCO WATERPOLO 6-14

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 55

AN BRESCIA 55

RN SAVONA 48

PALLANUOTO TRIESTE 34

CN POSILLIPO 34

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 34

DE AKKER TEAM 31

C.C. ORTIGIA 1928 23

TELIMAR 20

R.N. FLORENTIA 18

IREN GENOVA QUINTO 16

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4