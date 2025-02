Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della diciannovesima giornata. L’AN Brescia vince a fatica

Sei i match in scena in questo sabato della Serie A1 di pallanuoto con protagonista la diciannovesima giornata. L’attesa era ovviamente tutta per la sfida tra AN Brescia e Pallanuoto Trieste nella quale, pur soffrendo, i padroni di casa sono usciti vincitori per 10-8 mantenendo la vetta della classifica in attesa del posticipo di domani che vede la Pro Recco impegnata in casa dell’Ortigia.

Andiamo a scoprire tutti i risultati e la graduatoria aggiornata.

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Sabato 22 febbraio

Telimar-Iren Genova Quinto 9-6

RN Florentia-RN Savona 9-17

De Akker Team-Nuoto Catania 18-12

Onda Forte-CN Posillipo 7-17

T Academy Olympic Roma-Roma Vis Nova Pallanuoto 11-13

AN Brescia-Pallanuoto Trieste 10-8

Domenica 23 febbraio

12:00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia 1928-Pro Recco Pallanuoto

Classifica

AN BRESCIA 55

PRO RECCO WATERPOLO 52 *

RN SAVONA 48

CN POSILLIPO 34

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 34

PALLANUOTO TRIESTE 34

DE AKKER TEAM 31

C.C. ORTIGIA 1928 23 *

TELIMAR 20

R.N. FLORENTIA 18

IREN GENOVA QUINTO 16

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 11

ONDA FORTE 5

NUOTO CATANIA 4

* una partita in meno