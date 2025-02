Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’undicesima giornata di A1. Tabani e Bianconi show

MIGLIORI ITALIANE UNDICESIMA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

Chiara Tabani: Orizzonte Catania a valanga in trasferta in Calabria sul Cosenza. Chiara Tabani è la principale protagonista: per lei sono addirittura sette le reti.

Roberta Bianconi: il Rapallo vola, trova un nettissimo 17-6 sul Bogliasco nel derby e la veterana si esalta con cinque reti di pura classe.

Chiara Tori: prestazione d’altri tempi da parte del capitano della SS Lazio Nuoto che sale in cattedra nel match contro il Vela Nuoto Ancona con sei reti e trascina le capitoline alla vittoria.