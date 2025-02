Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: risultati e classifica dell’undicesima giornata. Vincono Ekipe e SIS Roma

Undicesimo turno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Quattro gli incontri in acqua oggi, domani il posticipo tra Trieste e Padova che chiude la giornata.

Attesa per la SIS Roma che non sbaglia in casa del Brizz: vittoria per 11-5 che vale la vetta in solitaria. Alle sue spalle ecco L’Ekipe Orizzonte Catania che domina in casa del Cosenza. Pochi patemi anche per il Rapallo che non sbaglia nel derby sul Bogliasco.

UNDICESIMA GIORNATA

Sabato 1 febbraio

Smile Cosenza Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 4-22

Brizz Nuoto-SIS Roma 5-11

Lazio Nuoto-Vela Nuoto Ancona 15-11

Rapallo Pallanuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 17-6

Domenica 2 febbraio

14.40 Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova – live su Raisport +HD

Classifica

SIS ROMA 30

L’EKIPE ORIZZONTE 27

RAPALLO PALLANUOTO 24

PALLANUOTO TRIESTE 22

CS PLEBISCITO PD 19

COSENZA PALLANUOTO 15

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 10

SS LAZIO NUOTO 7

BRIZZ NUOTO 6

VELA NUOTO ANCONA 0