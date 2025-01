Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia. Gruppo giovanissimo per Silipo

Il Setterosa di Carlo Silipo si appresta a radunarsi per continuare la preparazione verso la Final Eight della World Cup: in programma per la Nazionale italiana di pallanuoto femminile ci sarà un raduno dal 2 al 5 febbraio, previsto al Centro Federale di Ostia. Per l’occasione il tecnico azzurro ha convocato 23 atlete, tutte nate tra il 2004 e il 2009.

Con il CT comporranno lo staff tecnico il responsabile delle Nazionali giovanili Maurizio Mirarchi, i tecnici dell’under 18 Giacomo Grassi e dell’under 16 Aleksandra Cotti, gli assistenti tecnici Cosimino Di Cecca, Marco Manzetti e Manuel Bombelli, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio ed il medico Pietro Jansiti.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Guya Zizza ed Emma De March (Pallanuoto Trieste), Ginevra Aprea e Lavinia Papi (SIS Roma), Ludovica Celona e Aurora Longo (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria e Lara Bianco (Rapallo Pallanuoto), Cristina Malluzzo, Federica Morrone e Marta Misiti (Cosenza Pallanuoto), Beatrice Cassarà, Emma Bacelle e Valentina Sgrò (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta, Eleonora Bianco e Giulia Bozzo (AGN Energia Bogliasco 1951), Livia Boldini (Lazio Nuoto), Matilde Gallettini (RN Sori), Malika Gaia Boco (AN Brescia), Emma Serafini (Como Nuoto), Sofia Mancinelli (Vela Nuoto Ancona), Margherita Minuto (Locatelli Genova).