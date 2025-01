Pallanuoto, Pro Recco e Brescia ipotecano i quarti di Euro Cup. Sconfitta per l’Ortigia

Vittorie per Pro Recco e Brescia, sconfitta interna per l’Ortigia: è questo il bilancio delle squadre italiane nell’andata degli ottavi di finale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile. Per liguri e lombardi sarà poco più di una formalità centrare la qualificazione ai quarti nel ritorno del 6 febbraio, mentre servirà un’impresa agli aretusei.

Vittoria esterna per il Brescia, corsaro in Germania, in casa della Waspo 98 Hannover: la compagine lombarda passa per 12-15 contro i teutonici, ribaltando la sfida nella seconda parte, dopo il 7-6 per i padroni di casa con cui si era arrivati a metà gara. Decisive le quaterne messe a segno da Ferrero e Balzarini.

I vicecampioni d’Europa Pro Recco passeggiano in casa contro i georgiani della Dinamo Tbilisi: i liguri vincono con un nettissimo 17-5 e possono guardare con estrema tranquillità al match di ritorno in trasferta. Sugli scudi questa sera Condemi ed Hallock, autori di un poker a testa.

L’Ortigia, invece, cede in casa contro la temibile compagine catalana del Sabadell, una delle favorite per la conquista del trofeo: i siciliani si arrendono per 10-13 ed ora saranno chiamati ad una vera e propria impresa sportiva in Spagna. Non bastano ai siracusani i 4 gol di Inaba.

EURO CUP PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Risultati andata ottavi di finale (Ritorno: 6 febbraio 2025)

25/01 – 16:00 Catania, ITA Eight-finals EF4 ORTIGIA 1928 10 – 13 KEIO CN SABADELL

25/01 – 18:00 Zagreb, CRO Eight-finals EF3 HAVK MLADOST 18 – 11 CSA STEAUA BUCHAREST

25/01 – 18:00 Hannover, GER Eight-finals EF6 WASPO 98 HANNOVER 12 – 15 AN BRESCIA

25/01 – 18:30 Barcelona, ESP Eight-finals EF5 CN BARCELONA 11 – 10 VASAS PLAKET

25/01 – 19:00 Dubrovnik, CRO Eight-finals EF1 VK JUG AO 9 – 15 SPD RADNICKI

25/01 – 19:00 Sabac, SRB Eight-finals EF2 VK SABAC ELIXIR 8 – 13 PVK JADRAN M:TEL HERCEG NOVI

25/01 – 19:00 Budapest, HUN Eight-finals EF8 BVSC-MANNA ABC 16 – 16 VPK PRIMORAC KOTOR

25/01 – 20:30 Genova,ITA Eight-finals EF7 PRO RECCO 17 – 5 DINAMO TBILISI