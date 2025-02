NASCAR, Daytona 500: la ‘The Great American Race’ apre il campionato 2025

Inizia da Daytona come da tradizione la stagione 2025 della NASCAR Cup Series. Ci sarà da divertirsi nel primo dei trentasei impegni previsti anche quest’anno per la più importante categoria americana riservata alle stock car che si concluderà a novembre con il Championship 4 di Phoenix in Arizona.

Tutto può succedere questo week-end nella ‘The Great American Race’, il nome con cui viene denominata la 500 Miglia che ha sempre aperto la stagione agonistica della NASCAR. Sarà un fine settimana particolarmente intenso in vista di una competizione che di fatto vale come una singola stagione.

Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), ancora senza titoli in carriera, è l’osservato speciale con tre affermazioni all’attivo. Il nativo di Tampa (Florida) ha la chance di raggiungere il primato di Cale Yarborough (1968, 1977, 1983, 1984) e quindi di staccare definitivamente tre stelle della serie come Dale Jarrett (1993, 1996, 2000), Jeff Gordon (1997, 1999, 2005) e Bobby Allison (1978, 1982, 1988).

Il portacolori di Toyota condivide un posto nell’albo d’oro con Ricky Stenhouse Jr. (2023), Austin Cindric (2022), Michael McDowell (2021), Austin Dillon (2018), Joey Logano (2015) e William Byron (2024), piloti ancora presenti nello schieramento.

La Daytona 500 di quest’anno può essere storica per Hendrick Motorsports che punta a superare il record di affermazioni di Petty Enterprises. Le due realtà vantano nove acuti a testa, mentre Chevrolet regna su Ford per il numero di acuti come costruttore (26 contro 17).

Tanti, invece, i piloti di spicco che inseguono la prima gioia a Daytona dopo aver ottenuto almeno un titolo in carriera. In merito citiamo Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), il vincitore del Clash 2025 di due settimane fa Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9), Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) e Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6).

Attenzione particolare infine per la Chevrolet Camaro #91 Trackhouse Racing (PROJECT 91) con il quattro volte vincitore della Indy 500 Helio Castroneves. Il brasiliano, presente come wild-card, proverà ad eguagliare Mario Andretti e AJ Foyt, unici nella storia ad aver primeggiato almeno una volta in carriera nella ‘The Great American Race’ e nel ‘The Greatest Spectacle in Racing’.