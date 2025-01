F1, la Ferrari chiude i Test a Barcellona: una novità al volante dopo l’incidente di Hamilton

Ultima giornata di Test per la Ferrari a Barcellona. La Scuderia di Maranello è impegnata sul circuito del Montmelò in una finestra che in gergo viene chiamata Testing Previous Cars, ovvero delle sessioni in cui i piloti si mettono al volante di vetture del recente passato per trovare il giusto feeling con la monoposto.

Il programma di giornata prevede che scendano in pista Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic, dopo che ieri Lewis Hamilton era andato a sbattere contro il muro (senza conseguenze per il pilota) costringendo a un’interruzione del programma e non permettendo a Charles Leclerc di effettuare i giri previsti. Il Cavallino Rampante non ha modificato il piano originario per permettere al monegasco di recuperare il tempo perduto.

Dino Beganovic sarà alla sua prima giornata di test con una monoposto di F1: il 21enne svedese, pilota della Driver Academy, aveva ottenuto la superlicenza nel triennio 2022-2024. Si tornerà poi in Catalogna settimana prossima: il 4-5 febbraio sono in programma i Test Pirelli.