F1, nuova direttiva tecnica sarebbe in arrivo nel Mondiale 2025: la questione ali flessibili tiene banco

Non si è ancora cominciato e già ci sono motivi per cui discutere. Il Mondiale 2025 di F1 prenderà il via nel week end del 14-16 marzo all’Albert Park di Melbourne (Australia). Una stagione che ha in sé tanta curiosità per via delle manovre nel mercato piloti, con l’arrivo in Ferrrari di Lewis Hamilton per fare un esempio. Campionato particolare perché dal punto di vista dei regolamenti non ci sono grossi cambiamenti rispetto alla stagione passata.

Ecco che a far suonare l’allarme è una nuova direttiva tecnica che potrebbe andare un po’ a cambiare gli equilibri relativamente ai progetti 2025. Come riportato dall’autorevole portale AutoRacer.it, la FIA sarebbe intenzionata a intervenire sulla normativa legata alle ali flessibili, che tante discussioni aveva alimentato l’anno scorso.

La Federazione Internazionale starebbe pensando a un aggiornamento e a un inasprimento dei parametri nel momento delle verifiche. Direttiva che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo maggio, per consentire anche alle scuderie di trovare delle soluzioni adeguate. Si parla, nel caso specifico, delle ali anteriori.

Sempre secondo il sito menzionato, ci sarebbe una scuderia che potrebbe risentire di questo mutamento di spartito più di altre. Si tratta della Red Bull. La scuderia di Milton Keynes, infatti, potrebbe essere seriamente svantaggiata dalla cosiddetta TD18, prevista a partire dal GP di Spagna (30 maggio-1° giugno). Vi sarebbero pressioni da parte dei team concorrenti, un po’ come accaduto l’anno scorso con la McLaren. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.