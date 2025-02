NASCAR, Elliott il Clash al Bowman Gray Stadium

Chase Elliott ha ottenuto il successo nel ‘Clash’ al Bowman Gray Stadium, competizione non valida per il campionato che segna come da tradizione l’inizio dell’azione in pista della NASCAR Cup Series. L’americano si è imposto con propria Chevrolet ZL1 nel piccolo impianto di Winston-Salem che quest’anno ha accolto per la prima volta la NASCAR dopo oltre 50 anni d’assenza.

Il georgiano di Hendrick Motorsports #9 si è imposto dopo una bella battaglia contro la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha concluso terzo dopo aver ceduto il passo nel finale a Ryan Blaney (Team Penske Ford #12).

Joey Logano (Team Penske Ford #22) e Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) hanno chiuso nell’ordine un evento inedito per la NASCAR che ha deciso di spostare la sede del Clash nello Stato del North Carolina dopo una breve parentesi al Los Angeles Memorial Coliseum (California).

In attesa di scoprire se il ‘Clash’ 2026 si terrà ancora all’interno della ‘The Madhouse’, la NASCAR Cup Series si sposta ora a Daytona (Florida) per il via del campionato che tra meno di due settimane. Il programma entrerà nel vivo giovedì 13 febbraio alle 2.15 italiane per le qualifiche che determineranno le prime due posizioni dello schieramento.